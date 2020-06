Una notizia attesa da molti quella riguardante l’esito della riunione del Cipe previsto per oggi.

Nel pacchetto esaminato dal Comitato intermisteriale c’era anche la Roma – Latina.

E’ stata quindi deliberata la proroga dei decreti di esproprio dei terreni connessi alla dichiarazione di pubblica utilità per la realizzazione dell’opera con il completamento corridoio tirrenico meridionale A12-Appia. Tratto A12 Roma Civitavecchia – Roma (Tor de’ Cenci, del Corridoio intermodale Roma-Latina e collegamento autostradale Cisterna-Valmontone; della Direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti, tratto Terni (Loc. San Carlo) – Confine regionale.

“La delibera conferma – interviene il segretario provinciale del Pd, Claudio Moscardelli – il valore strategico dell’opera così come ha dichiarato il ministro Paola De Micheli che aveva riconosciuto come prioritaria questa opera. Come Pd della provincia di Latina abbiamo lavorato nella direzione di ottenere, dopo incontri in Regione con il vicepresidente Leodori e con l’assessore Alessandri, con il sottosegretario Margiotta e con il Ministro De Micheli, l’inserimento dell’opera tra quelle prioritarie che il prossimo decreto del Ministero delle infrastrutture indicherà per l’intero finanziamento e per la nomina di commissari straordinari per la sollecita realizzazione”.

Si tratta di un passaggio fondamentale che consentirà di lasciare maggiore ossigeno e più tempo per capire con quali modalità portare in cantiere l’opera.

“L’intero finanziamento dell’opera libererà le risorse regionali su cui il PD ha avanzato proposte alla Regione e concordato con l’assessore Regione Mauro Alessandri interventi per il centrosud della provincia di carattere strategico come il raddoppio della Formia Cassino e Pedemontana di Formia secondo il progetto a cui Anas sta lavorando per un costo di 180 milioni di euro di cui 80 sono già la dotazione Anas e la Regione interverrà per altri 100 milioni. Lo sviluppo del sud avrà una spinta forte con il porto di Gaeta collegato velocemente all’autostrada A1 e con tutta l’area industriale del sud pontino e del Cassinate. Rilancio della Fondi Ceprano e collegamenti del quadrante Terracina – Fondi completano il nostro quadro di impegni di governo”.

La Regione Lazio, intanto, sta preparando il pacchetto infrastrutture per la ripresa e il Pd vuole porre il rilancio infrastrutturale della provincia di Latina tra le priorità nazionali.

“Il tema degli investimenti pubblici è stato perseguito dal PD anche in campo sanitario. La Regione guidata da Zingaretti e Direzione Asl di Latina, apprezzata sul piano regionale e nazionale, hanno messo in campo risorse per assumere personale, per investire un diagnostica di avanguardia e per servizi eccellenti ospedalieri , di organizzazione e di rafforzamento del territorio e della telemedicina. Autostrada e nuovo ospedale a Latina sono insieme agli altri investimenti del centro sud, il segno – conclude Moscardelli – di un’azione di governo forte del Pd per lo sviluppo di Latina e della provincia”.