La Roma – Latina sembra pian piano imboccare la strada giusta verso la realizzazione.

O, quantomeno, verso la rimozione di una serie di ostacoli che, tra corsi e ricorsi alle aule dei tribunali, ne bloccavano la messa in opera.

La seconda sezione del Tar di Roma, con sentenza pubblicata il 3 febbraio 2020, ha accolto, infatti, un ricorso di Autostrade del Lazio spa che ha impugnato una nota del Comune di Roma Capitale con la quale si disponeva il diniego di nulla osta alla realizzazione del corridoio intermodale Roma-Latina e della bretella Cisterna-Valmontone.

In particolare il diniego di nulla osta si basava sul parere negativo della commissione di riserva naturale relativamente al progetto definitivo della tratta 1 (7 km di collegamento dell’autostrada per consentire l’allaccio diretto all’A12 Roma-Civitavecchia).

“Questo tratto è bene ricordarlo, insieme alla tratta Tor dè Cenci-Latina è parte integrante del Corridoio intermodale Roma-Latina. E il progetto complessivo – spiega il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, Giuseppe Simeone – non può essere considerato come somma di due tratte autonome e indipendenti ma va realizzato interamente. Voglio lanciare un appello affinché venga aperta una fase nuova di interlocuzione fra tutti gli enti coinvolti in questa operazione. Magari prevedendo come soluzione ragionevole, quella di avviare i lavori del Corridoio intermodale da Borgo Piave“.

Non perdere altro tempo è l’imperativo.

Il timeline per aprire i cantieri è in scadenza considerato che ad ottobre 2020 scadranno i termini del vincolo preordinato all’esproprio.

“Come esponente istituzionale della Regione Lazio, eletto in provincia di Latina, considero – conclude Simeone – primario il raggiungimento di un obiettivo non più rinviabile e di vitale importanza per le comunità che mi onoro di rappresentare. La Pontina non è più adeguata a sostenere il carico di traffico a cui è sottoposta soprattutto sotto il profilo della sicurezza. Le imprese locali, prive di collegamenti rapidi e sicuri, non hanno ormai più ossigeno per sopravvivere”.

Ad oggi, infatti, nonostante gli incontri effettuati non si conosce ancora quale sia, e se ci sia, la decisione della Regione Lazio e del Ministero per mettere l’opera in cantiere.