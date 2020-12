Chiamala sfortuna, fatto sta che a meno di 24 ore dal colloquio telefonico tra il sindaco di Latina, Damiano Coletta, e il ministro alle infrastrutture De Micheli, la Roma – Latina viene stralciata dall’elenco delle opere prioritarie in corsa per il commissariamento da parte del Governo.

Le parole, quelle che per settimane, si sono succedute per definire l’opera che dovrebbe sostituire l’ormai obsoleta ed inadeguata Pontina, con un’autistrada più sicura e capace di far uscire la provincia di Latina dall’isolamento, sono state cancellate dai fatti.

In sostanza non ci sarebbe nulla di nuovo rispetto a quanto, comportando un vento di polemiche infinite e una schiera di richieste di chiarimenti e rassicurazioni senza fine, aveva affermato il vice ministro alle infrastrutture Cancellieri solo a settembre 2021.

Cancellieri aveva affermato che sulla realizzazione dell’opera “è in corso una riflessione” dal momento che “noi Cinquestelle, insieme a Leu, abbiamo espresso delle perplessità chiedendo una revisione del progetto. L’obiettivo è disegnare un progetto ancora meno oneroso, meno invasivo dal punto di vista ambientale” e “l’utilizzo del treno per raggiungere Roma”. Una battuta d’arresto che era arrivata come un uragano sulle speranze di vedere un progetto che i muove da un cassetto all’altro da decenni entrare finalmente in cantiere.

Ma anche una sospensione che avrebbe escluso in questa prima fase la Roma Latina dalla procedura commissariel finalizzata ad imporre una accelerazione sulle opere.

Cosa accadrà al momento non è datos sapere. L’unica certezza è che ripartirà il battage politico in attesa di conoscere il futuro di un progetto, quello sì, in corso di revisione.

Intanto sulla vicenda ad aprimersi è il leader della Lega Salvini.

“Oltre 60 miliardi e decine di cantieri da Nord a Sud, ma il governo non nomina i commissari e si dimentica della Pontina e della Roma-Latina. Capitale in mano ai grillini, Regione in mano al Pd, governo nazionale in mano a Pd-5Stelle: il risultato è desolante e il Paese è bloccato. Roma, il Lazio e tutta Italia – spiega Salvini – meritano molto di più e molto meglio”.