”E’ utopistico ipotizzare la realizzazione della Roma-Latina entro il 2027, perché l’iter della gara di appalto, indetta dalla stazione appaltante Autostrade del Lazio (società mista Regione Lazio e Anas), ripartirà da capo con lo stralcio della bretella Cisterna-Valmontone, su cui aleggia la nomina di un commissario con dei tempi incerti. Insomma, abbiamo buttato oltre dieci anni per Latina e la provincia, quando era più logico adeguarsi alla sentenza del Consiglio di Stato con la conseguente aggiudicazione dei lavori a breve. Chi si intende favorire dietro questi cambi di rotta?”.

Questo il commento del capogruppo della Lega in consiglio regionale, Angelo Tripodi e del consigliere comunale di Latina, Vincenzo Valletta.

L’opera che dovrebbe risolvere con la sua realizzazione l’annoso problema legato ad una strada, come la Pontina, inadeguata ed obsoleta, rischia infatti di fare l’ennesimo buco nell’acqua.

In questi giorni, tra incontri con il Ministro De Micheli e supposizioni, tra revisioni del tracciato e annunci, l’unico risultato è che il tanto auspicato salto dalla teoria alla prassi è ancora molto lontano.

Il tutto gravando su una situazione già estremamente compromessa e segnata da disagi costanti e quotidiani che si ripercuotono solo su cittadini ed imprese che da decenni attendono che l’unica strada che collega Latina a Roma sia resa rispondente alle effettive esigenze dei territori consentendo l’uscita da un isolamento forzato che sta avendo ricadute pesantissime sotto il profilo dello sviluppo.

”Si tratta di un cronoprogramma, emerso dalla Regione Lazio, falsamente reazionario e – spiegano Tripodi e Valletta – illusorio all’atto pratico: l’aggiudicazione dei lavori entro la metà del 2021 e l’avvio dei cantieri nell’anno successivo o tra due anni. Il completamento dell’opera nel 2026 o per gradi, ad esempio: nel 2026 il tratto compreso tra Roma e Aprilia, mentre il resto arriverà nel 2027. Resta il fatto che la giunta Zingaretti e il ministro competente Paola De Micheli hanno fatto saltare da un lato il progetto di finanza da 2,7 miliardi di euro con lo stralcio di interventi per Latina e Aprilia a compensazione sulla mobilità”.

Dall’altro ci sono gli emendamenti della Lega in Regione Lazio non sono stati presi in considerazione per la Roma-Latina e la bretella Cisterna-Valmontone sia nella proposta di deliberazione ‘Linee d’indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle diseguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027′ sia nel Documento di economia e di finanza 2021-2023’.

“Il dato è tratto: Latina e la provincia non saranno più appetibili per altri dieci anni nella migliore delle ipotesi. Una follia – concludono Tripodi e Valletta – che il Pd, assente con i consiglieri regionali pontini, non difenda un iter iniziato con l’era Marrazzo dopo la cancellazione del Corridoio Tirrenico”.