‘Sembrava troppo belle per essere vero’. Questo, estremizzando, il pensiero del senatore Nicola Calandrini alla notizia, diffusa oggi, di un “project review” della Roma-Latina presso il Ministero delle Infrastrutture.

Per chi non mastica l’inglese, in pratica il progetto è stato fatto oggetto di revisione.

“Purtroppo – afferma il senatore – sapevo che non fosse una vittoria. Non dimentico che il Movimento 5 Stelle, azionista di maggioranza del Governo, è da sempre contrario alla Roma-Latina”.

Calandrini, poi, svela alcuni retroscena: “Apprendo che il M5S così come Leu non avrebbe voluto inserire la Roma-Latina nel DL Semplificazioni”.

Le voci di corridoio, di fatto, parlano di uno smembramento del progetto iniziale.

Dovrebbero rimanere fuori quelle opere complementari chieste ed ottenute dai comuni di Aprilia e Latina, per far scendere i costi.

“Inoltre è intenzione del Ministero separare la Roma-Latina dalla Cisterna-Valmontone, che invece diventerebbe totalmente pubblica e senza pedaggio”.

Alla fine, secondo Calandrini, l’opera risultante non sarà quella tanto attesa, ma un compromesso che, di fatto, non porterà benefici al territorio.

“Aspetto le carte – conclude Calandrini – per vedere cosa succederà”.