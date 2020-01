Roma – Latina ancora in alto mare.

Ma il tempo scorre e la tempistica ora non concede ulteriori ritardi.

Su tutto grava, infatti, la scadenza a dicembre 2020 dei vincoli per gli espropri e a metà gennaio non si sa ancora quale sarà la modalità, e se ci sarà, per portare l’opera che riempie annali di comunicati stampa e buone intenzioni, in cantiere.

A tenere alta l’attenzione, dopo l’ultimo, l’ennesimo, pronunciamento del Consiglio di Stato, è la Lega che ha depositato una richiesta di convocazione urgente della commissione regionale lavori pubblici per il futuro della Roma-Latina e della bretella Cisterna-Valmontone.

È la nuova richiesta del capogruppo della Lega Angelo Tripodi, e dei consiglieri del Carroccio, Laura Corrotti, Daniele Giannini, Laura Cartaginese e Pasquale Ciacciarelli, che chiedono che sia fatta chiarezza, una volta per tutte, su un’opera di 2,7 miliardi di euro che non può più essere rinviata.

“Vediamo se sarà la volta buona visto che il consiglio straordinario, richiesto dalla Lega, non è stato convocato. Oltre all’immobile Nicola Zingaretti e all’assessore competente Mauro Alessandri, riteniamo fondamentale la presenza – spiegano – dell’amministratore delegato e del direttore generale di Cassa depositi e prestiti Fabrizio Palermo e di un rappresentante del Mit, Autostrade del Lazio, Anas, Cgil-Cisl-Uil-Ugl, Unindustria, Ance Lazio, FederLazio, Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio, Confimprese, Cia Lazio, Cna, Confagricoltura, Ucid, Coldiretti”.

Il Consiglio di Stato ha ribadito recentemente che bisogna riscrivere la lettera di invito, che sarebbe la strada più veloce per far partire immediatamente i cantieri.

“Il tutto anche alla luce della scadenza degli espropri e per non perdere il finanziamento del Cipe, confermato grazie all’intervento dell’ex sottosegretario Claudio Durigon al governo. Il collegamento con l’A1 e la nuova arteria saranno fondamentali per rilanciare l’economia della provincia di Latina con i conseguenti benefici per il resto della regione, che meritano un governo concreto a differenza di Zingaretti – concludono Tripodi, Corrotti, Giannini, Cartaginese e Ciacciarelli – costretto a cedere la competenza della Pontina ad Anas per l’evidente incapacità di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria con la riduzione dei limiti di velocità da 90 a 60 chilometri orari’‘.