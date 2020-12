”Il governo smentisce il governo, stralciando la Roma-Latina dalle opere prioritarie. Così l’iter dovrebbe riniziare da capo, rinunciando di fatto a 2,7 miliardi di euro che genererebbero migliaia di posti di lavoro nella fase dei cantieri e ad opera ultimata”.

Questo il commento a caldo dei leader della Lega nel Lazio, Claudio Durigon e Francesco Zicchieri, a seguito della notizia dell’esclusione della Roma Latina dalle opere prioritarie per cui sarà nominato un commissario in questi giorni al fine di accelerare le procedure di realizzazione.

Una contraddizione eclatante stando il fatto che solo il 25 giugno sono state pubblicate le delibere del Cipe in Gazzetta Ufficiale, firmate dal premier Giuseppe Conte, che prevedono: il rinnovo dell’interesse pubblico per l’opera, prorogando al 3 agosto 2022 il termine per gli espropri; la stazione appaltante Autostrade del Lazio, partecipata al 50% dalla Regione Lazio, può riprendere l’iter della gara riscrivendo la cosiddetta ‘lettera di invito’ legata al progetto di finanza come sancito dal Consiglio di Stato.

“Seguendo quest’ultima indicazione – concludono – i cantieri potrebbero partire a breve, invece sembra che si voglia colpire la provincia di Latina e il Lazio. Sarebbe la pietra tombale per il territorio da parte del M5S, del Pd e della sinistra estrema, ma soprattutto del presidente della Regione, Nicola Zingaretti. Che bel regalo di Natale. Occorre un’inversione di rotta e daremo battaglia ovunque affinché questo non accada”.