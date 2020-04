Un commissario per la realizzazione della Roma – Latina. In questi ultimi giorni l’opera considerata strategica per lo sviluppo della provincia di Latina e del Lazio era tornata in auge.

Nell’ormai abituale, dura da trenta anni, altalena fatta di entusiasmi e sipari calati all’improvviso, di scontri epici a livello politico che si riconciliano sui tavoli di commissione e consigli comunali ecco che oggi a tenere banco è la nomina di un commissario per le grandi opere.

“Un commissario straordinario come quello nominato per il ponte di Genova” era quanto richiesto solo un settimana fa dai deputati della Lega, Claudio Durigon e Francesco Zicchieri, per accelerare l’iter della realizzazione della Roma-Latina e della bretella Cisterna-Valmontone.

A rimettere in piano la questione in queste ore sono state le dichiarazioni dell’assessore regionale alla mobilità, Mauro Alessandri ma anche gli investimenti effettuati sull’alta velocità.

Nel corso della commissione regionale bilancio questa ipotesi avrebbe ripreso forza anche a seguito dell’incontro tra Governo e Regione.

“Le imprese locali, prive di collegamenti rapidi e sicuri, anche alla luce dell’ulteriore grave emergenza sanitaria non hanno ormai più ossigeno per sopravvivere. Mi preme ribadire – spiega il capogruppo regionale di Forza Italia, Pino Simeone – come i tempi siano sempre più stringenti. I cantieri devono partire entro la scadenza del vincolo preordinato all’esproprio, fissato per ottobre 2020, altrimenti ogni sforzo rischia di essere vanificato”.

Argomento che sembra aver appassionato la politica attivando un coro quasi unanime e bipartisan sull’importanza di una figura “super partes” per mettere in cantiere e assicurare la chiusura dell’opera in tempi certi.

“Mi auguro inoltre che – spiega il senatore e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia a Latina, Nicola Calandrini – il commissario prenda in gestione anche la realizzazione della bretella Cisterna-Valmontone senza la quale i collegamenti infrastrutturali della provincia di Latina con le arterie autostradali resterebbero comunque ‘mozzati’”.

“In un momento crisi come questo è importante che lo Stato non dimentichi i territori, in particolare la provincia di Latina che – interviene l’eurodeputato della Lega, Matteo Adinolfi – vive in gran parte di turismo e servizi e che, attraverso un’infrastruttura viaria come la Roma-Latina, potrebbe finalmente avere un collegamento rapido e efficiente con tutta la rete stradale nazionale e sviluppare l’economia di un settore che rappresenta il 13% del Pil nazionale”.

Insomma che commissario pur di far uscire l’opera dal campo delle ipotesi ma non sono mancate le polemiche, legate più che altro alla paternità della proposta.

”Bene Bruno Astorre che indica il ‘modello Genova’ per lo sblocco delle opere pubbliche. È la proposta lanciata – tuona Durigon – una settimana fa dalla Lega per la realizzazione della Roma-Latina e della bretella Cisterna-Valmontone che necessitano a questo punto di un commissario straordinario, con la speranza che non diventi la normalità nella pubblica amministrazione salvaguardando la concorrenza e l’economia di mercato”.