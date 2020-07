Latina al centro di una serie di progetti che, se troveranno realizzazione, potrebbero concretamente rivoluzionarne il futuro.

Sia sotto il profilo dello sviluppo che dei servizi rendendo il capoluogo e la sua provincia protagonisti di un percorso sinora negato a causa delle tante potenzialità rimaste inespresse ma anche della mancanza di coraggio da parte della politica nel realizzarle.

E’ il caso della autostrada Roma – Latina e del nuovo ospedale che dovrebbe sorgere nell’area, già identificata, di Borgo Piave.

Ma mentre gli esponenti della politica sotto qualsiasi egida e bandiera, e a qualsiasi livello istituzionale, si stanno confrontando a mancare all’appello è la voce del sindaco di Latina, Damiano Coletta.

“Il silenzio del primo cittadino – interviene il portavoce di Fratelli d’Italia a Latina, Gianluca Di Cocco – sul progetto del nuovo ospedale e sul rischio di una revisione progettuale dell’Autostrada Roma-Latina, è sospetto. Cosa pensa l’amministrazione comunale di Latina di questi importanti opere per la città?”.

In questi giorni i due progetti sono tornati in auge per la scelta del Cipe di prorogare i tempi per gli espropri legati all’autostrada e per la decisione dell’associazione Ance di donare il piano per la realizzazione del nuovo ospedale.

“Aancor più preoccupante è il silenzio di Coletta rispetto all’ipotesi di una revisione progettuale dell’Autostrada Roma-Latina che comporterebbe, a quanto abbiamo letto dalle dichiarazioni di esponenti del Movimento 5 Stelle, un taglio alle opere di compensazione destinate proprio a Latina”.

Una di queste, poi, sarebbe utilissima proprio per il nuovo ospedale da realizzare a Borgo Piave.

“Cosa ne pensa il sindaco? Cosa ne pensa la maggioranza di Lbc? Non vorrei che il primo cittadino abbia paura di scontentare quelli che considera suoi potenziali alleati, ossia i Cinque Stelle, da sempre avversari di questa opera. Coletta preferisce dunque difendere i Cinque Stelle o fare gli interessi dei cittadini di Latina? La stessa domanda poi, la vorremmo porre al Partito democratico di Latina, silente di fronte ai diktat del M5S e agli alleati di Coletta, come Italia Viva”.

Tra l’altro domani si dovrebbe conoscere, in modo particolareggiato, grazie all’incontro conferenza del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e del ministro alle infrastrutture e trasporti, Paola De Micheli, il futuro infrastrutturale del territorio.

“Già in passato, durante diverse sedute del consiglio comunale, il sindaco e Lbc hanno mostrato preoccupanti ambiguità sulla grande opera e non ricordiamo una battaglia vera da parte del sindaco in difesa di questo progetto, fondamentale per ridurre il gap infrastrutturale che le nostre imprese pagano rispetto ad altre zone del Paese. Allo stesso modo vorremmo capire se Coletta è d’accordo sul progetto del nuovo ospedale a Borgo Piave e se intende battersi, ora che la sanità del Lazio è uscita dal commissariamento, per ottenere – conclude Di Cocco – al più presto l’apertura dei cantieri”.