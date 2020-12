Finanziamenti certi per autostrada Roma Latina e bretella Campoverde Valmontone, tangenziale Latina confermata.

Un tavolo permanente promosso dal Partito democratico con associazioni e sindacati e Camera Commercio per monitorare le opere insieme ai livelli istituzionali.

Questo in sintesi il dato che emerge dall’iniziativa del Pd del Lazio e della provincia di Latina, introdotta dai segretari Astorre e Moscardelli alla presenza, in modalità remota, del ministro alle infrastrutture Paola De Micheli, il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori e l’assessore ai lavori pubblici, Mauro Alessandri.

“I collegamenti trasversali con l’autostrada A1 creano sviluppo per la nostra provincia (Bretella, raddoppio Monti Lepini e raddoppio Formia Cassino insieme a pedemontana per collegare il porto di Gaeta con l’autostrada) e portano all’integrazione del Lazio sud come area vasta Latina Frosinone di oltre un milione e centomila abitanti”.

Hanno partecipato anche l’assessore all’agricoltura Enrica Onorati, il presidente della Provincia di Latina, Carlo Medici, i consiglieri regionali Forte e La Penna, il segretario Pd Latina Franca Rieti e il capogruppo Nicoletta Zuliani.

Il territorio è intervenuto in forze con il presidente della Camera di Commercio Acampora e con le associazioni di categoria CNA, Federlazio, ANCE, Confagricoltura, Coldiretti, Confcommercio, Confesercenti, Impresa; con i sindacati Cgil, Cisl e Uil. Tutti hanno testimoniato il forte consenso del territorio alle opere infrastrutturali.

Il Pd si è impegnato affinché questo tavolo politico ed istituzionale con il territorio sia permanente e monitori il percorso per realizzare le infrastrutture.

“Il finanziamento attuale di 468 milioni di euro per la Roma – Latina sarà aumentato fino al tetto massimo previsto dalla legge del 49% del costo della tratta. Dal primo gennaio 2021 saranno disponibili – ha confermato il ministro – le ulteriori risorse previste dalla legge di bilancio pari a 250 milioni di euro, anche se lo stanziamento supera il limite del 49% previsto dalla legge. La sentenza del Consiglio di Stato che ha censurato in parte la gara d’appalto del progetto di finanza prevede la possibilità di seguire la strada della concessione. Così sarà Autostrade Lazio a realizzare in concessione l’opera. Non sarà nominato commissario perché non serve visto avanzato stato progettuale e visto che è in concessione per cui non è previsto commissario”.

L’aumento del contributo pubblico e la rivisitazione del progetto con la razionalizzazione dell tratta Spinaceto Fiumicino non più necessaria visto il rafforzamento intervento del collegamento GRA – Fiumicino , hanno consentito di abbattere il pedaggio in particolare per i pendolari ed avere minor consumo di suolo.

Altre opere come complanari, tangenziale e Borgo Piave Borgo Sabotino sono confermate e finanziate con altri strumenti di finanza pubblica.

“La nostra proposta – spiegano Astorre, Moscardelli, Forte e La Penna – è di riprendere la strada Mare Monti già finanziata dalla Regione Lazio nel 2005 con 10 milioni di euro e poi persi dal Comune nel 2012 per aver fatto progettazione e non aver iniziato i lavori. Un progetto che prevede la realizzazione di una strada a 4 corsie dalle nuove autolinee a Latina Scalo, con un servizio navetta bus collegherebbe Latina e la Stazione in 10 minuti, molto più veloce della metro”.

Per quanto concerne la Bretella Campoverde Cisterna Valmontone. Già sono stanziati nel bilancio del ministero 300 milioni di euro. Altri 100 milioni saranno disponibili dal 2021 e con il 2022 si completerà intero finanziamento pari a 600 milioni di euro che è il costo complessivo della bretella. Dunque strada a 4 corsie – concludono – con finanziamento interamente pubblico e senza pedaggio. Sarà nominato commissario straordinario, probabilmente soggetto attuatore Astral. È possibile nominare il commissario perché il finanziamento è interamente pubblico. Grazie al ministro Paola De Micheli e al presidente Nicola Zingaretti per il costante e determinato impegno indispensabile per conseguire gli ambiziosi obiettivi”.