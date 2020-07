Nove opere, investimenti per circa 6 miliardi di euro. E l’esigenza di accelerare per portarle, finalmente in cantiere.

Tra queste ci sono il completamento della Civitavecchia-Orte, il potenziamento a 4 corsie della via Salaria – il potenziamento della A24 e della A25 (Roma-L’Aquila e Roma-Pescara) – il proseguimento della Civitavecchia-Livorno (da Tarquinia).

Si tratta solo di alcune, quelle che questa mattina il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha definito “le prioritarie”.

Tra queste spicca, ovviamente, la realizzazione della Roma – Latina e della bretella Cisterna-Valmontone, un’opera considerata fondamentale non solo per l’uscita dall’isolamento della provincia di latina ma per il miglioramento della dotazione infrastrutturale di tutta la regione Lazio.

“Queste opere si aggiungono a una serie di investimenti strategici che davvero possono cambiare il volto del Lazio”.

E’ il primo commento di Zingaretti nel corso della presentazione, con il ministro delle infrastrutture, Paola De Micheli, del piano delle infrastrutture da realizzare nel Lazio ‘sbloccate‘ dal decreto Semplificazioni.

“Per noi – continua – 48 ore fa c’e’ stata l’uscita dal commissariamento; le scelte contenute in questo decreto rappresentano il coronamento del programma elettorale con il quale ci siamo presentati alle elezioni e che sembrava un sogno, un libro dei sogni. E ora invece diventano assolutamente realtà”.

Oltre a 6 opere per potenziare strade e autostrade, il Lazio lavora ad un secondo pacchetto che prevede “547mln di euro di investimenti nella capitale” per l’anello ferroviario attorno ad essa. Sono investimenti che “rivoluzioneranno la mobilità non solo su ferro ma anche la mobilità sostenibile”.

Il valore delle infrastrutture che sbloccheremo nel Lazio grazie all’accelerazione impressa dal piano Italiaveloce supera i 13 miliardi.

“Garantire all’80% della popolazione di vivere a meno di un’ora da un’infrastruttura di mobilità. Tutti i laziali devono – spiega la De Micheli – poter raggiungere in meno di un’ora una prima grande strada. Il modello che proponiamo e in cui crediamo si basa sul ferro ma anche sul completamento di opere viarie che supportano filiere produttive”.

Queste nove opere non sono le uniche infrastrutture che sono ‘cantierate’, sono quelle più rilevanti per le quali si lavora a strumenti di commissariamento.

“Queste infrastrutture però sono importanti perché creano un circolo virtuoso intorno a Roma, alleggeriscono il traffico sul Gra e – conclude Zingaretti – renderanno più competitiva l’Italia anche a livello europeo: prende corpo il sogno della nostra regione per interi decenni. Ora correremo per realizzare i commissariamenti e al più presto avviare i cantieri”