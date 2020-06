C’era una volta la Roma – Latina. La strada, o meglio l’autostrada, o per essere più precisi il Corridoio intermodale, o ancora una tranche, per risalire all’inizio, era il 2003, del corridoio tirrenico che doveva collegare il Lazio all’Europa.

C’era una volta una strada che doveva sostituire, per questioni note e stranote, una delle opere più importanti, impressionanti e concluse in breve tempo che la pontina ha rappresentato.

C’era una volta una strada che ha diviso, animato e spaccato intere coalizioni, ultimo tentativo compiuto solo nel 2016 nella prima legislatura Zingaretti quando il consiglio regionale rischiò di implodere su un emendamento che impegnava la Regione alla sua realizzazione.

Oggi di quella strada, a venti anni di distanza, segnati tra l’altro da corsi e ricorsi nelle aule dei tribunali, non si è visto ancora un solo millimetro di asfalto.

E, stando, le ultime notizie rischia di non vedersi mai.

L’interrogazione presentata ieri al ministro sulla Roma – Latina dal senatore d Fratelli d’Italia, Calandrini, ha portato in luce tre aspetti importantissimi.

Il primo: per la Roma – Latina non si sa ancora da che parte iniziare.

Secondo: di nominare un commissario straordinario per accelerare i tempi al momento non se ne parla.

Terzo: il ministro ha detto che l’opera rappresenta una priorità.

L’ordine non era questo nello specifico ma è utile partire da questo ultimo punto che per alcuni esponenti del Pd rappresenta la certezza del fatto che l’opera si farà.

Per il Movimento 5 Stelle, invece, i primi due elementi certificherebbero che è calato, sarebbe l’ennesima volta salvo tentativi di riemergere a tratti, finalmente il sipario sull’opera.

Ed infine Fratelli d’Italia che ha parlato di opera sacrificata.

Ora, vero che le parole si tirano da una parte all’altra per piegarle come ci fa più comodo. Ma forse quanto emerso ieri ha dimostrato solo che la roma – Latina rischia di non farsi mai perchè, non oggi ma da anni, è passata dall’essere un’opera fondamentale ad un mero esercizio di retorica politica.

Perchè in venti anni di governi, alla regione e nazionali, ne sono passati. Di bandiere se ne sono succedute e non c’è stata una sola parte politica che è stata in grado di portare in cantiere questa strada.

I progetti per esser tali hanno una finalità, le risorse economiche per essere realizzati, una data di inizio ed una di fie cantiere.

La Roma Latina non ha nulla di tutto questo se non km e km di chiacchiere e i vincoli per gli espropri che scadono tra tre mesi.

Sarà un segno? Vedremo, al momento è una certezza.