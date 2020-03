Sulla Roma – Latina è calato, nuovamente, il silenzio.

Dopo le diverse manifestazioni di interesse politico alla realizzazione dell’opera, dopo le rassicurazioni giunte dalla regione Lazio per voce del presidente Zingaretti e dell’assessore competente Alessandri, dopo tavoli di verifica che nulla hanno prodotto, del destino dell’opera non si è saputo più nulla.

Intanto i mesi passano e la finestra temporale, su cui incombono i termini per effettuare gli espropri, si sta per chiudere.

In questo contesto a riportare in auge la vicenda è il senatore e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia a Latina, Nicola Calandrini.

“Visto il prolungato silenzio sulla Roma-Latina e sulla Cisterna-Valmontone, ho deciso di presentare un’interrogazione diretta al Ministro dei trasporti per sapere come si intende procedere per realizzare l’opera. In attesa che si risolva il lungo contenzioso giudiziario, credo che sia opportuno definire tutte le strategie possibili di modo da sapere quale direzione prendere una volta che la giustizia avrà fatto il suo corso. Nel frattempo – spiega Calandrini – il tempo passa e io temo che ancora altro ne dovrà passare prima che si possano avere risposte sui tempi di apertura dei cantieri e di realizzazione dell’opera. Il nostro territorio invece non può aspettare”.

La Roma-Latina e la Cisterna-Valmontone sono indispensabili per far uscire la provincia di Latina dall’isolamento in cui è relegata da decenni.

“Del resto la Pontina, così com’è, non basta più a sostenere la mole di traffico da e verso Roma. Per questo ho chiesto al ministro come intenda procedere per assicurare la realizzazione della Roma-Latina e della Cisterna-Valmontone, anche nel caso in cui la gara pubblica venisse annullata, e che supporto intende dare alla Regione Lazio se si dovesse procedere con la realizzazione ‘in house’. Infine, ritengo necessario sapere – conclude Calandrini – come il Ministero intende scongiurare la perdita dei 465 milioni di euro di finanziamento già stanziato dal CIPE e se questi fondi possono essere implementati. Mi auguro una risposta celere, non per me, ma per le imprese che ci chiedono infrastrutture. I collegamenti sono il primo passo per il rilancio economico di un territorio”.