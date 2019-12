La Roma – Latina ancora appesa ad un filo.

La tempistica ora è diventata fondamentale. Su tutto grava la scadenza a dicembre 2020 dei vincoli per gli espropri.

A novembre 2019 il Partito democratico, in un incontro congiunto tra l’assessore regionale alle infrastrutture Mauro Alessandri, il capo di gabinetto del presidente, Albino Ruberti, i consiglieri regionali del Pd, Salvatore La Penna ed Enrico Forte, e il segretario provinciale di Latina, Claudio Moscardelli, ha puntato sulla richiesta di un ulteriore stanziamento di 200 milioni di euro al Cipe.

Rafforzare la dotazione finanziaria, portando le risorse da 468 milioni di euro a 668 milioni, è la strategia messa in atto in vista di un possibile accordo tra Anas, Mit e Regione per la realizzazione dell’opera.

Scelta che calzerebbe alla perfezione considerato l’ultimo pronunciamento del Consiglio di Stato in questi giorni.

I giudici hanno chiarito, a seguito di richiesta formulata da Autostrade per il Lazio.

In estrema sintesi il Consiglio di Stato ha stabilito che la stazione appaltante dovrà ripartire, come sancito nella sentenza precedente, dalla fase di gara relativa alla predisposizione della lettera d’invito con la conseguente presentazione delle offerte tecniche ed economiche, predisposte sulla base delle nuove prescrizioni.

Una procedura ex novo che riaprendo la platea degli interessati potrebbe incorrere, come la storia insegna, in nuovi corsi e ricorsi nei tribunali che, anche a causa dei tempi che comportano, manderebbe all’aria la realizzazione dell’opera.

Questo significa che bisogna fare presto e l’unica opzione possibile sarebbe quella di una messa in opera “in house” o comunque di parte completamente pubblica.

Il nodo restano le risorse che attualmente sono irrisorie rispetto agli oltre 2 miliardi necessari per aprire i cantieri.

Un’altra ipotesi potrebbe essere la suddivisione in lotti funzionali che viaggerebbe, però, sotto lo spettro dell’ennesima opera che potrebbe restare incompiuta.

Oggi ci sarebbe la volontà politica, bipartisan, di entrare in cantiere ma mancano ancora le fondamenta solide per poterlo fare.

E le nubi su un’opera strategica e fondamentale a superare l’inadeguatezza della Pontina si fanno sempre più dense.