Con una nota diffusa, come di consueto, attraverso i suoi canali social, il sindaco di Roccasecca Barbara Petroni ha annunciato una importante novità per le scuole comunali in vista del rientro in classe, previsto per domani: “A partire da domani 30 marzo – scrive il sindaco – abbiamo acquistato due sanificatori ad induzione elettrostatica, uno per ogni plesso.

Gli stessi verranno consegnati al personale scolastico e potranno essere utilizzati quotidianamente per la sanificazione.

Naturalmente sono prodotti autorizzati dal Ministero della Salute ed è garantita l’efficacia virucida”.