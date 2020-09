Il centrodestra a Roccasecca dei Volsci si organizza guardando alle elezioni amministrative del 2021 all’insegna del rilancio.

In un incontro svolto qualche giorno fa è emersa all’unanimità la volontà di cambiare pelle ed aprire il dialogo al “mondo civico” identificato dagli stessi valori legati alla difesa delle esigenze del territorio, delle proprie radici e della comunità di Roccasecca dei Volsci.

Durante l’incontro è stato costituito un comitato trattante, in rappresentanza di tutto il gruppo, a cui è stato delegato il compito di avviare e curare i rapporti con tutti i cittadini di buona volontà che vogliono unirsi a questo nuovo movimento civico indipendente.

“L’obiettivo è condividere, sviluppare e migliorare programmi ed idee andando oltre gli schemi prestabiliti per consentire al nostro paese di respirare un’aria di vero rinnovamento, molte volte annunciato, ma mai realizzato fino in fondo ed intraprendere tutti insieme un percorso che consenta di raggiungere una vera identità, indispensabile per garantire un futuro migliore per la nostra piccola comunità ed invertire l’attuale tendenza allo spopolamento che ormai da decenni la caratterizza”.

In linea con tali obiettivi, è risultato naturale identificare il nuovo movimento in “Roccasecca dei Volsci identità Futuro” che, nella volontà dei suoi esponenti dovrà comunque essere condiviso da tutti i cittadini che decideranno di aderire al movimento e, di conseguenza potrà subire cambiamenti a fronte di nuove proposte.

“Per le stesse ragioni, il nuovo centrodestra ha fin dal principio ritenuto opportuno rimandare la decisione sulla scelta della guida politica e la cura di determinati settori in vista della tornata elettorale del prossimo anno, successivamente alla costituzione del nuovo movimento civico, con la convinzione che tali figure devono essere necessariamenteprima condivise da tutti i cittadini intenzionati ad aderire al movimento e poi definite anche secondo il principio guida del possesso di competenze e preparazioni adeguate ai ruoli da ricoprire”.