Un bambino molto piccolo è stato contagiato dal coronavirus a Roccasecca dei Volsci. A dare la notizia è stata la sindaca Barbara Petroni: “Purtroppo mi è stata comunicata una nuova positività legata a un link familiare”.

Il piccolo fortunatamente sta bene. “Formulo i migliori auguri – ha detto Petroni – di una pronta guarigione”.

Dopo il dato preoccupante dei contagi di ieri in provincia, 273 in 24 ore e 6 decessi, ora anche un neonato è stato colpito. Intanto in molti aspettano l’analisi dei dati per scoprire se il Lazio tornerà in zona gialla già dalla prossima settimana o sarà costretto a seguire le regole più stringenti contro il Covid-19.