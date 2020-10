Il comune di Roccagorga otterrà, con decreto del Ministero dell’Interno, 278 mila euro di finanziamento di contributi che copriranno le spese di progettazione esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza di strade di strade comunali e rurali, rifacimento di facciate e pavimentazione in aree del centro storico del Comune.

Un risultato importante che Lubiana Restaini, consigliere comunale di Roccagorga, capo gruppo di Forza Italia, in opposizione a alla maggioranza, rivendica con grande soddisfazione

“Un risultato eccellente – dichiara il consigliere comunale – che mi ha visto protagonista nel periodo in cui, da assessore del Comune di Roccagorga, mi sono prodigata per incontri tecnici con il Ministero, impegno continuato anche dopo aver rimesso le deleghe, frutto di una attenta ricerca di fondi statali senza aggravio sulle casse comunali, a cui è seguita una perfetta predisposizione della domanda di finanziamento da parte dell’architetto Francesco Palombi, responsabile dell’ufficio tecnico comunale, con cui ho stabilito un rapporto di proficua collaborazione”.