Importante riconoscimento per il comune di Roccagorga, che è stato insignito della bandiera Spighe Verdi 2020.

Il riconoscimento viene rilasciato da FEE Italia – Foundation for Environmental Education e Confagricoltura e rappresenta un marchio di qualità ambientale assegnato ai comuni rurali che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio.

“Essere tra i 46 Comuni d’Italia premiati con il marchio delle Spighe Verdi 2020 – dichiara il sindaco Nancy Piccaro – ci soddisfa pienamente e permetterà di incentivare il percorso avviato di sostenibilità ambientale del territorio valorizzando il nostro patrimonio rurale. In particolare rappresenta una possibilità concreta di crescere e migliorarsi per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi, in termini di eccellenza per quanto riguarda l’ambiente, l’agricoltura e quindi la qualità della vita rendendo protagonista tutta la cittadinanza”.