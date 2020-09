Cinque persone positive bel giro di pochi giorni a Roccagorga. E’ scattata l’allerta e il sindaco Nancy Piccaro, in un video sui social, sottolinea come l’ultimo positivo sia una persona che ha partecipato ad una festa a cui erano presenti molte persone.

“Il grande lavoro che le istituzioni e la Asl sta svolgendo non basta se ciascuno di noi non si comporta con la massima responsabilità comprendendo che non siamo fuori da questa emergenza sanitaria e che non lo saremo per molto tempo. Ciascuno di noi è sentinella di questa società soprattutto oggi che siamo a ridosso della riapertura delle scuole”.

Nello specifico la persona risultata positiva venerdì sera ha partecipato a una festa in cui erano presenti molte persone.

“Temiamo di rischiare qualcosa di più grande. Siamo sicuri che tutti abbiano rispettato le regole, il distanziamento, hanno indossato le mascherine; però un minimo di dubbio rimane perché c’era una grande concentrazione di persone. Lavoriamo con la Asl per ricostruire i contatti stretti della persona positiva e per ora la situazione è sotto controllo. Ma non dobbiamo abbassare la guardia“.

Tutti coloro che hanno preso parte alla festa sono invitati a mantenere una quarantena fiduciaria presso la propria abitazione. Inoltre le persone interessate riceveranno indicazioni dalla Asl.

L’elenco sarà fornito anche alle forze dell’ordine che avranno il dovere di controllare che tutti i soggetti in questione rispettino le prescrizioni indicate.

“Raccomandiamo – conclude il sindaco – ai gestori degli esercizi commerciali di vigilare sul rispetto delle regole da parte di tutti i clienti. Grazie al grande lavoro svolto in sinergia con la Asl stiamo predisponendo, come già successo precedentemente a Roccagorga, una Unità Mobile per svolgere i tamponi attraverso una postazione Drive-in nella zona dei Prati. Ringraziamo tutti per la collaborazione e per il senso civico che ognuno dimostrerà in questo delicato momento anche rispettando il lavoro di tutti coloro che si mettono a disposizione per il bene della comunità. Solo uniti ce la faremo”.