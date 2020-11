L’approvazione dell’assestamento di bilancio ha chiarito alcuni aspetti sui conti del Comune di Roccagorga. Il vice sindaco Mario Romanzi, che è anche capogruppo di Fratelli d’Italia, elenca gli aspetti virtuosi di questo bilancio, facendo parlare i numeri.

“Come Fratelli d’Italia ho votato convintamente l’assestamento di bilancio, il punto principale dello scorso consiglio, per una serie di ragioni: l’ammontare del fondo cassa comunale è pari a 582.272,77 euro; 0,00 euro per l’anticipazione di tesoreria non avendo il Comune, per tutto il 2020, dovuto usufruire di alcun prestito alla banca-tesoreria per far fronte ad eventuali carenze momentanee di liquidità o per garantire la tempestività dei pagamenti.

A ciò si aggiunge che il 25% dei residui passivi sono stati pagati nonostante le minori entrate per le casse comunali causa la situazione di emergenza sanitaria e sociale dovuta alla pandemia. In sostanza: il Comune ha pagato più di quanto ricevuto senza che ciò abbia portato conseguenze negative sull’andamento dell’Ente, come il pagamento dei contratti di servizio che sono stati garantiti nei tempi stabiliti per legge.