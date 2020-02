Nel 2011 in un tragico incidente morì il piccolo Davide Apicerni. Oggi è stato condannato il ragazzo di 20 anni (all’epoca) che travolse con la sua Alfa 156 la Suzuky sulla quale viaggiava il bambino, la madre e il compagno di lei.

Oggi si è concluso il processo davanti al giudice Bernabei. Il pubblico ministero ha chiesto 1 anno di reclusione: 4 anni invece la condanna. Quella sera l’uomo guidava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, viaggiava a velocità elevata e non riuscì ad evitare l’impatto con l’auto che stava svoltando per Roccagorga.

Per il bimbo non ci fu nulla da fare, gli operatori sanitari del 118 non poterono fare altro che constatarne il decesso.

Il dramma colpì anche il padre, che lavorava e viveva a Roma, raggiunto al telefono per la notizia.