L’operazione verità sulla situazione economica dell’Azienda pubblica “Vola” è finalmente conclusa.

Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2019 infatti ha rilevato una perdita di oltre euro 1.400.000,00 euro. A tale risultato si è pervenuti imputando al presente esercizio crediti non esigibili e stornando alcuni ricavi eccessivamente sovrastimati negli anni precedenti. Il sindaco Nancy Piccaro afferma: “Di questa situazione debitoria avevamo avuto sentore fin da subito, ma nella consapevolezza di trovarci di fronte ad una situazione estremamente delicata abbiamo volutamente mantenuto un atteggiamento prudenziale, operando una puntuale ricognizione della situazione economico-patrimoniale dell’Azienda Vola. Il tutto è stato rallentato da diverse vicissitudini quali il blocco dei conti della Vola, dovuto al mancato pagamento di una cartella esattoriale causata da insolvenze pregresse pervenuta il 2 maggio 2019, e dal cambio di gestione contabile e manageriale dei vertici della Vola.

Ora la situazione è chiara, sappiamo che i debiti accumulati negli anni hanno raggiunto un livello tale da imporre misure di contenimento drastiche ed un piano industriale di rilancio dell’azienda che va tutelata nell’interesse della comunità e di tutti i lavoratori.

Quanto emerso dal lavoro fatto dal Direttore e dal nuovo contabile della azienda fa emergere in maniera chiara il fallimento politico-amministrativo da parte di chi oggi si permette di darci lezioni sul modo di gestire la Vola che “non vola più”, come ha detto il consigliere comunale Frateschi, già membro del CDA dell’Azienda, ed oggi tutta la comunità in maniera oggettiva ne conosce i motivi. Roccagorga merita rispetto ed ora siamo pronti a creare i presupposti per il definitivo rilancio”.