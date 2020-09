Una decisione assunta per tutelare la comunità di Roccagorga in un momento particolarmente complesso e legato all’aumento dei casi positivi al Covid 19 segnalati in crescendo proprio queste settimane nel Comune lepino.

E’ quella messa nero su bianco dal sindaco, Nancy Piccaro, dopo l’ennesimo contagio arrivato, tra l’altro anche nel cuore nell’amministrazione dove un dipendente è risultato positivo.

Avviate tutte le sanificazioni e le procedure del caso il primo cittadino ha deciso di rendere alcuni provvedimenti più stringenti.

L’ordinanza prevede l’obbligo, da oggi, giorno della pubblicazione dell’ordinanza e fino al 15 ottobre 2020, dell’uso delle mascherine su tutto il territorio comunale in tutti i luoghi pubblici anche all’aperto.