Ha appena compiuto 56 anni Antonio Coia, sovrintendente di Polizia Penitenziaria, che ieri mattina, verso le mezzogiorno, è stato vittima di un bruttissimo incidente stradale.

Appassionato di podismo, partecipante e anche vincitore di diverse gare Coia, per colpa del covid, aveva momentaneamente messo da parte le scarpette preferendo la biciletta. E proprio in sella alla sua bici, dalle parti di Giuliano di Roma, è stato investito. Secondo alcuni testimoni, Coia sarebbe stato travolto da un’auto, una Punto bianca guidata da una donna.

Per fortuna non era solo, anche se i suoi compagni di passeggiata erano troppo attardati per assistere all’impatto. Immediati i soccorsi, con l’eliambulanza che ha trasportato lo sfortunato poliziotto all’ospedale San Camillo di Roma. Le sue condizioni sarebbero serie, visto che gli esami hanno evidenziato un grave trauma cranico, la frattura del naso e di diverse costole, la perforazione di un polmone. L’uomo è intubato e tenuto in coma farmacologico.

Come detto, Coia è un grande sportivo, ma anche un agente della polizia penitenziaria. Era salito alle cronache locali lo scorso gennaio quando, di ritorno da un turno di notte in carcere, assieme ad un collega aveva salvato un automobilista precipitato in un burrone. In quella occasione si era calao per circa 20 metri nel crepaccio salvando la vita al guidatore. Un gesto per il quale Coia ricevette i complimenti del sindacato Sippe che propose l’encomio solenne alla direzione del carcere di Latina.

Sui social, la sua pagina è stata investita da una valanga di auguri di pronta guarigione. Un affetto che darà coraggio a lui ed ai suoi familiari in questo difficile momento.