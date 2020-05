Cambio da record nella giunta di Roccagorga. Dopo quarantotto ore dall’uscita di Lubiana Restaini il sindaco Nancy Piccaro ha già provveduto a nominare il successore.

Il 9 maggio si è proceduto alla nomina di un assessore esterno, individuato nella persona di Anna Maria Polidoro, prima dei non eletti della lista civica “Tradizione e Futuro” nel maggio 2019.

“Sono sicura che la sua figura sarà in grado di lavorare in sinergia con il resto della squadra, mettendo a disposizione la sua competenza unita a passione e grande serietà.

Lo ha già dimostrato – spiega il sindaco – prendendo in mano la situazione e mettendosi fin da subito al lavoro. All’assessore Anna Maria Polidoro va il nostro più sincero augurio di buon lavoro”.

Archiviata la querelle Restaini il sindaco guarda avanti.

“Sono onorata della fiducia che il sindaco Nancy Piccaro e tutta l’ amministrazione hanno risposto nella mia persona. Sono orgogliosa – dichiara l’assessore Polidoro – di aver riannodato il legame, che in realtà non si era mai interrotto, con questa squadra con la quale ho condiviso grandi obiettivi e uno spirito di servizio nella primavera del 2019. La comunità di Roccagorga merita grande impegno e tanta attenzione. Spero di essere all’altezza di tutto questo”.