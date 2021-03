“Alle ore 00:01 di lunedì scatta la zona rossa per la provincia di Frosinone: è pronta l’ordinanza”. Lo annuncia l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, che fa sapere, inoltre, che “terminano le ulteriori restrizioni per i comuni di Colleferro, Carpineto e Roccagorga“.

Niente più restrizioni ferree a Roccagorga, quindi. Restrizioni che erano state imposte lo scorso 17 febbraio per fermare il diffondersi del virus in paese e per il sospetto che ci fossero casi di variante inglese.