Una scoperta tanto casuale quanto inaspettata.

E’ quella effettuata nel corso di alcuni lavori effettuati da Acqualatina, la società che gestisce le risorse idriche nell’Ato4, in via Torretta Roccheggiana, a Roccagorga per la sistemazione di alcuni tratti dell’acquedotto pubblico.

L’annuncio è stato dato sui social dall’attuale assessore del Comune lepino, Lubiana Restaini.

“A detta della sovrintendenza quel tratto di muro in pietra dovrebbe essere stato realizzato dai Volsci, popolo che viveva in queste zone – spiega la Restaini – del territorio lepino nel 300 a.C. circa. Quindi ci saranno sicuramente dei disservizi sulla strada”.

Il muro stando le prime immagini sarebbe in ottime condizioni e potrebbe essere solo il primo passo verso nuove importanti scoperte sotto il profilo archeologico per tutta la provincia di Latina.