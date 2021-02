di Katiuscia Laneri – “Immagino Latina come un luogo per i giovani dove vivere, studiare, sviluppare idee. La città si potrebbe candidare ad essere una Silicon Valley, un luogo dove finanziare la cosiddetta ‘massa critica’. Chi studia qui potrebbe avere dei benefici fermandosi presso i nostri atenei, sviluppando un dottorato, sviluppando idee, mettendo a punto delle startup. Insomma il sistema universitario non dovrebbe essere solo di derivazione romana, ma qualcosa di stanziale e di importante per la nostra comunità”.

Ad esprime il suo sogno nel cassetto è Roberto Cecere, stimato segretario Cisl Latina, rispondendo al gioco del “se fossi io il Sindaco” lanciato in questi giorni da Latina Quotidiano.

Il sindaco è l’unica persona che viene eletta direttamente dal popolo, chiamato con un atto di fiducia ed è per questo tenuto a impegnarsi con dedizione alla comunità tutta: “Per questo motivo – dichiara Cecere – è importante che non sia il sindaco solo di una parte. Quindi, per prima cosa deve avere un modello inclusivo: Essere il sindaco di tutti, amare la sua città e in qualche modo deve farsi amare dai suoi concittadini. Deve mettere al primo posto il bene della collettività”

In che modo? “Mettendo in atto e portando a compimento vari progetti. Latina ha tante potenzialità ma vanno in qualche modo migliorate, vanno riformate, rifondate. C’è stato un periodo di transizione dove non si è fatto molto. C’è una risposta amministrativa non sufficiente. Quindi bisogna ripartire dalle cose che sono state lasciate indietro”.

Quali? “Si potrebbe ripartire dai siti industriali dismessi come l’ex Nexans, l’area più importante della città: 35 ettari di suolo con tante infrastrutture nelle mani di una multinazionale che in qualche modo ha precluso lo sviluppo industriale del territorio. Ma dove sono i terreni utili per chi vuole fare industria, a chi ci si deve rivolgere, quali sono le idee attrattive che sono state messe in campo in questi anni? Non se ne sa nulla. Andata via un’azienda non ne sono nate di nuove e nemmeno ne nasceranno, perché non è stata fatta una politica per attrarre nuove idee e investitori”.

Per il segretario Cisl Latina “il cuore pulsante di ogni città è il Comune: E’ come una macchina la cui l’impresa comune, in quanto tale, deve garantire efficienza e servizi. Per farlo al meglio è importante che tutto il sistema amministrativo comunale venga coinvolto nella missione politica. Ecco, in questo caso è importante il coinvolgimento dei dipendenti, dei dirigenti, dei funzionari. La mission per una buona politica e per l’attuazione dei progetti passa attraverso il loro lavoro. Quindi, bisogna offrire loro formazione continua e renderli consapevoli dell’enorme responsabilità che rivestono per la comunità. Perché non sono dipendenti pubblici qualsiasi, sono chiamati a lavorare per obiettivi il cui raggiungimento va a beneficio della stessa comunità di cui sono, tra l’altro, parte. Ciò dovrebbe essere anche motivo di orgoglio e soddisfazione. Sentimenti che, io che vivo in città e vivo la città, non riscontro. Sono tante al momento le lamentele, ma sono certo che questa macchina se messa a punto può portare Latina molto lontano”.

“Poi, c’è un’altra questione a cui mi dedicherei se fossi Sindaco di Latina – continua a supporre Cecere -: Il piano culturale della città. Di solito ci limitiamo tutti a raccontare la sua storia a partire dal 1932 in poi. Della sua fondazione, la bonifica, la varie famiglie arrivate che hanno contribuito alla nascita della città. Ma Latina è molto di più di questo. Proprio perché città tra le più giovani del Paese ha tanto da raccontare di un secolo che ha visto molte scoperte e cambiamenti. Può parlare di arte contemporanea, cinema, musica. Trovo fondamentali l’apertura di un teatro e di una biblioteca dove poter esprimere le enormi potenzialità culturali e artistiche della città e dei residenti. Come importante sarebbe l’apertura di un ateneo universitario legato alle attività dello spettacolo. La mia Latina è una città giovanile e lungimirante, forte dei retaggi storici e culturali che la caratterizzano e che, se gestiti nel modo giusto, possono portare ricchezza economica e occupazionale a tutta la comunità”.