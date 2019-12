Nella provincia di Latina, oltre alla razionalizzazione della rete scolastica di primo grado per gli istituti San Tommaso D’Aquino e Don Andrea Santoro, sono stati introdotti i seguenti indirizzi: Gestione delle acque e risanamento ambientale all’Einaudi-Mattei, Enogastronomia ed ospitalità alberghiera al San Benedetto e calzature e moda presso il Salvemini.

Sempre a Latina sono stati attivati tre diversi corsi per adulti: agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane; manutenzione e assistenza tecnica, servizi per la sanità e l’assistenza sociale.

Il piano coinvolge anche gli istituti di Sabaudia, Sezze e Terracina dove, rispettivamente, sono state attivate delle sezioni ad indirizzo sportivo, di istruzione per adulti sia di primo che di secondo livello, in particolare in enogastronomia, sala-vendita e accoglienza turistica ed enogastronomia e ospitalità alberghiera.

Queste le novità contenute nel Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche per l’anno 2020/2021.

Il piano è stato approvato dalla giunta regionale in questi giorni.

“Si tratta – spiega l’assessore Di Berardino – di una pianificazione altamente innovativa che punta, quest’anno, a rafforzare l’offerta formativa in tutte le province del Lazio, con una particolare attenzione agli sbocchi professionali. Sono, infatti, stati introdotti nuovi indirizzi di studio in aree e settori dove le aziende richiedono più manodopera, come ad esempio l’indirizzo Informatica e telecomunicazioni o enogastronomia e ospitalità alberghiera”.

Nel piano, inoltre, si ribadisce l’impegno a continuare a ricorrere allo strumento della concertazione tra le parti per mettere in evidenza le esigenze dei vari Istituti e territori e elaborare le soluzioni più adeguate.

In continuità con le indicazioni della conferenza regionale permanente per l’istruzione, sono state attivate tre nuove sezioni a indirizzo sportivo presso l’Istituto Magarotto di Casal Lombroso (Roma), presso l’omnicomprensivo di Sabaudia e nel Liceo scientifico Da Vinci di Sora.

“Per quanto riguarda la rete scolastica della provincia di Rieti abbiamo elaborato una strategia ad hoc tenendo conto della situazione – spiega Di Berardino – ancora molto particolare della popolazione che vive nell’area del cratere sismico e abbiamo accolto la proposta di deroga per il mantenimento dell’autonomia dei Comuni interessati con il mantenimento dell’organizzazione scolastica preesistente. Introdotto il percorso di istruzione per adulti in manutenzione e assistenza tecnica e l’indirizzo Pasticceria al Pertini di Magliano Sabina”.

Per la provincia di Frosinone il Piano prevede l’attivazione di nuovi indirizzi in linea con la vocazione del territorio: ad Alatri sono stati attivati gli indirizzi Informatica e telecomunicazioni e Scienze applicate rispettivamente al Petrini e al Pietrobono.

Molteplici le novità che riguardano Roma e la sua provincia.

A Roma e provincia si amplia anche l’offerta formativa rivolta ai giovani studenti.

Infine – conclude l’assessore Di Berardino – sono due le novità che riguardano la provincia di Viterbo. Al Da Vinci di Acquapendente nasce il Liceo delle Scienze umane e all’omnicomprensivo di Orte viene attivato il percorso logistica”.