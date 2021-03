La campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale di Formia, e la nomina del nuovo sindaco, tiene banco negli ambienti della politica formiana, e non solo.

Dal circolo cittadino di Fratelli D’Italia arrivano interessanti riflessioni che, al di la dei nomi da mettere in campo, provano a fare il punto della situazione sui temi da affrontare, come sottolinea il portavoce Giovanni Valerio: “Abbiamo seguito con interesse e condivisione gli interventi arrivati in queste ore dagli amici Eleonora Zangrillo e Gianluca Taddeo di Forza Italia sull’attuale situazione politica in città e sulla necessità di avviare un tavolo condiviso con tutte le forze di centro destra e il gruppo Formia con Te, da troppo tempo spettatrici dei fallimenti del centro sinistra cittadino e di gruppi improvvisati, in alcuni casi sostenuti da chi evidentemente non ha in alcun modo a cuore le sorti cittadine”.

Sulla stessa linea il Dirigente Provinciale Formiano Stefano Di Russo: “Il tema della candidatura a Sindaco ci appassiona poco in questo momento pur potendo esprimere al nostro interno candidature di sicuro spessore professionale e politico, poiché la cosa più importante è ritrovare unità di intenti nel centro destra abbandonando strane commistioni che vedrebbero sicuramente irrealizzati i programmi; del resto le diversità di questi decenni tra rappresentanti della Lega e del PD sono ancora vive nei ricordi di tutti i Formiani per poter oggi pensare ad una loro unione fondata solo su un ritrovato amore su temi e programmi. Ovvio – conclude Di Russo – che queste ambiguità non tarderebbero ad emergere costringendo di nuovo la città a rimanere senza guida amministrativa e in balia delle onde, come peraltro recentemente accaduto proprio al PD a guida Bartolomeo. L’auspicio quindi, condividendo le dichiarazioni di Gianluca Taddeo, è che la Lega possa ripensare alla scelta di rompere l’unità del centro destra al solo scopo di “incassare” una facile candidatura a Sindaco, che con il passare dei giorni appare – almeno dall’esterno – peraltro sempre più fragile”.

Di sicuro interessa, infine, anche la posizione del consigliere comunale uscente, sempre in quota FdI, Pasquale Cardillo Cupo, il quale ha ribadito “grande apprezzamento per la candidatura di Gianluca Taddeo, politico esperto e catalizzatore di importanti consensi, così come altrettanto spessore bisogna riconoscere alla disponibilità fornita dall’amico Gianfranco Conte, tecnico di spessore le cui competenze saranno indispensabili per rilanciare subito la nostra città. Occorre, però, fare sintesi e soprattutto creare rapidamente una squadra vera e leale; FdI farà la sua parte mettendo sul tavolo proprie candidature e professionalità con spirito collaborativo e costruttivo. In quest’ottica, anche grazie al rinvio dell’appuntamento elettorale causa Covid, le Primarie – perchè no – potrebbero essere lo strumento ideale per far decidere ai cittadini di cdx la candidatura che oggi ritengono più adeguata a rappresentarli in una fase della vita cittadina che sarà fondamentale per il futuro di Formia dopo anni di fallimenti tanto fragorosi quanto annunciati. Sarà però necessario mettere da parte i personalismi per un benessere collettivo ; bene, quindi, la disponibilità di Taddeo anche a fare un passo di lato pur di dare alla città un governo stabile. Questo è lo spirito giusto che deve però animare tutti, costituendosi con l’amico Gianfranco Conte un tavolo di centro destra serio, leale e costruttivo, mettendo da parte sia i personalismi che i dissapori o le incomprensioni del passato. Noi ci siamo e daremo il nostro contributo a questo approccio e modello costruttivo ; siamo sicuri che oltre agli amici di Forza Italia ci saranno anche gli amici del Gruppo Formia con Te e ci auguriamo che ci siano anche i rappresentanti della Lega.”