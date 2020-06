Non ha mancato di sollevare un’ondata di dissenso nell’opposizione che siede in consiglio comunale a Latina la notizia della perdita “consapevole” dei fondi di ristoro previsti per i Comuni che ospitano il nucleare dopo la battaglia vinta in Corte di Appello a Roma.

Il Comune di Latina è l’unico tra quelli che ospitano una centrale a non aver ottenuto i soldi perché non si è attivato per richiederli.

“E’ gravissimo quanto accaduto in merito alla gestione della vicenda delle quote di ristoro per la presenza della centrale nucleare a Borgo Sabotino. Emerge chiaramente come gli ultimi anni di amministrazione siano stati caratterizzati da approssimazione e superficialità e chi ne ha fatto le spese è stata tutta la comunità di Latina. Vedere, da una parte, riconosciuto il diritto al giusto ristoro – spiegano i consiglieri di opposizione Massimiliano Carnevale, Matteo Coluzzi , Vincenzo Valletta, Alessandro Calvi e Giovanna Miele – per i comuni solo perché vicini a territori nuclearizzati e, dall’altra, città come Latina che, a causa dell’inerzia dei suoi amministratori, sono lasciate a secco, è scandaloso”.

Quello che si contesta è il fatto che l’epilogo odierno era scontato e che proprio l’amministrazione Coletta era stata più volte sollecitata per evitarlo.

Nel luglio 2016, dopo la sentenza di primo grado che riconosceva il diritto di percepire l’intero ammontare del ristoro indebitamente decurtato del 70%, sia l’ex sindaco Vincenzo Zaccheo sia il consigliere comunale Massimiliano Carnevale, portarono all’attenzione di Coletta quanto stava accadendo con la speranza di vedere una pronta reazione della maggioranza finalizzata ad una costituzione tardiva o ex novo dell’ente.

Sul caso, inoltre, il consigliere comunale Matteo Coluzzi aveva presentato una interrogazione in materia.

“Ma anche in questo caso il sindaco Coletta e la sua maggioranza hanno mostrato presunzione e supponenza, snobbando le indicazioni che arrivavano dall’opposizione. Un atteggiamento che non garantisce lucidità all’amministrazione e che fa perdere di vista le opportunità per tutta la comunità. Morale della storia è che la città di Latina pur ospitando una centrale nucleare che ne ha condizionato lo sviluppo per decenni, ora si trova a vedersi attribuiti una media di 850.000 euro”.

Somma irrisoria rispetto ai potenziali 2.700.000 euro. Oltre alle decine di milioni di euro persi per gli arretrati.

“Quando Benedetto Croce parlava di “un governo degli onesti” e di Governo dei capaci, probabilmente aveva in mente proprio questo perché se pensiamo solo per un attimo quali benefici avrebbe potuto avere il nostro comune con tutti questi proventi probabilmente capiremmo ancora di più i danni che Coletta lascerà – concludono – in eredità a questa città. Un’amministrazione comunale che perde 20 milioni di euro, dovrebbe andare a casa subito. Sul tema chiederemo la convocazione di una commissione trasparenza così da far luce sulle effettive responsabilità”.