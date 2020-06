“Imbarazzo e confusione hanno caratterizzato gli interventi degli assessori Briganti e Bellini nella commissione trasparenza sul mancato ristoro Sogin, segno evidente della pessima gestione di questa maggioranza su un tema estremamente delicato perché di fatto si privano i cittadini di Latina della possibilità di poter beneficiare di milioni di euro per il ristoro della centrale nucleare”.

Questo il commento del capogruppo della Lega in consiglio comunale a Latina, Massimiliano Carnevale.

Il caso è quello emerso solo una settimana fa in merito alla decisione della Corte di Appello di Roma che ha riconosciuto ai Comuni il 100% dell’indennizzo per il nucleare.

Latina, nonostante ospiti sul suo territorio la centrale nucleare di Borgo Sabotino, resta a bocca asciutta perchè non è entrata in partita.

“Oggi siamo passati alla fase due di questa maggioranza e al solito attribuire le colpe di tutto a “quelli che c’erano prima” si è attribuita la responsabilità di una scelta politica – continua Carnevale – alla relazione riservata degli uffici, di fatto quindi puntando il dito verso l’avvocatura che con il suo parere avrebbe sconsigliato di intraprendere l’azione legale limitandosi ad una messa in mora in attesa di ulteriori sviluppi. Ritengo gravissimo il non aver coraggio di fare scelte politiche e ancor più l’attribuirle agli uffici ma questa maggioranza non finisce mai di stupirci”.

Sulla vicenda il Comune di Latina era intervenuto spiegando che dall’opposizione erano partite una serie di interpretazioni fuorvianti della situazione e che nulla era perduto.

“Decisamente un pessimo esordio anche per il neo assessore Bellini che con fare teatrale cercava di convincere i presenti sulla difficoltà di un sindaco o un assessore nell’intentare una causa contro la presidenza del Consiglio dei Ministri su una questione che ancora non era chiara. Ringrazio il coraggio e la determinazione dei sindaci e amministrazioni dei comuni di Ispra, Rotondella, Saluggia, Caorso, Trinio, Piacenza, Minturno e Sessa Aurunca dell’epoca che, senza certezze e senza timori reverenziali, hanno avuto l’ardire di assumersi la responsabilità di citare in giudizio – conclude Carnevale – l’organo istituzionale che di fatto privava i loro concittadini di importanti somme derivate dal ristoro di servitù che ne hanno condizionato lo sviluppo e l’ambiente”.