I ristoratori italiani scendono in piazza. Probabilmente, almeno ce lo auguriamo, non come i cittadini di Napoli che hanno aggredito le forze dell’ordine.

Lo faranno mercoledì 28 ottobre dalle ore 11.30, a Roma, davanti le colonne del Pantheon. Al centro della protesta gli ultimi provvedimenti presi dal Governo e dalla Regione Lazio per il contenimento della seconda ondata di Covid 19.

Al loro fianco anche una delegazione di Fipe Confcommercio Lazio Sud Frosinone e Latina, guidata dal presidente Italo Di Cocco.

“La manifestazione di protesta di mercoledì, che si svolgerà contemporaneamente e nelle stesse modalità in altre 20 piazze del Paese – ha dichiarato il presidente Fipe Confcommercio Lazio Sud Italo Di Cocco – ha come obiettivo ricordare al Governo e al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che gli ultimi provvedimenti presi non faranno altro che mettere definitivamente in ginocchio il settore, già fortemente in crisi. Le restrizioni sugli orari di apertura e sui partecipanti a eventi e matrimonio stanno mettendo a rischio la sopravvivenza di molti ristoratori costretti alla fine a dover chiudere e licenziare”.