L’ultimo decreto messo in campo dal Governo Conte rappresenta una vera e propria mannaia per interi settori.

Un provvedimeto che era nell’aria ma che di fatto va a colpire aziende di piccole e medie dimensioni che saranno costretti a chiudere.

Contro questo provvedimento lunedì 26 ottobre alle 18 si è organizzata una manifestazione pacifica in piazza del Popolo a Latina.

L’annuncio è stato effettuato in questi minuti con una comunicazione che recita, all’interno di una epigrafe: “Ci hanno lasciati esercenti, bar, ristoranti, palestre. Ne danno il triste annuncio Giuseppe Conte eil Governo”.

“Un pensiero – scrive il vice portavoce regionale di Fratelli d’Italia, Enrico Tiero – va a tutti gli imprenditori che hanno ristoranti e bar, palestre ed eercenti. È a dir poco vergognoso quello che ha imposto il decredi oggi. È come distruggere un sogno… Quel sogno che dalla mattina alla sera ti porta ad avere mille pensieri e risolvere mille problemi… Quel sogno che ognuno di noi ha,e che mai nessuno potrà toglierci, fino all ultimo dei nostri giorni…. Ma arriverà il giorno che questo governo di incompetenti toglierà il disturbo … E come se arriverà. Tempo al tempo. Presidente Mattarella , la prego “batta un colpo. Forza ragazzi”.

Chiudere queste attività che hanno effettiato investimenti per potersi rimettere in piedi dopo il lockdown oggi subiscono oltre al danno anche la beffa.

Una situazione insostenibile in cui senza investimenti rapidi, certi, concreti per queste attività porterà alla morte dell’economia di un intero Paese, ad un aumento esponenziale della disperazione e della povertà oltre che dell’occupazione.