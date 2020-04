Il settore della ristorazione è tra quelli che stanno soffrendo maggiormente il lockdown i corso per l’esigenza di contenere la diffusione del Coronavirus.

L’ultimo decreto della presidenza del consiglio dei ministri, quello del 26 aprile, era carico di attese ma le a deluse spostando l’asse della ipotetica riapertura a giugno.

Una data su cui pesa, comunque, il fattore incertezza legato all’esito del monitoraggio sui contagi da Covid 19 nelle prime settimane di riapertura che inizieranno il 4 maggio.

“Si rischia – spiega il direttore regionale di Confcommercio Lazio, Salvatore Di Cecca – il fallimento della ristorazione italiana. Stiamo valutando tutte lei idonee nel rispetto della Legge affinché ai anticipi l’apertura dal 18 Maggio prossimo”.

“Il rischio di crisi sociale paventato dal nostro presidente Regionale Acampora, purtroppo si è avverato, I nostri dipendenti stanno ancora spettando la cassa integrazione, il decreto liquidità – continua Di Cecca – stenta a decollare, dal decreto del 26 aprile apprendiamo che potremo riaprire dal primo di giugno. Significano altri 9 miliardi di danni che portano le perdite stimate 34 miliardi in totale dall’inizio della crisi”.

Di questo passo il settore della ristorazione e dell’intrattenimento sono condannati alla chiusura.

L’emergenza si sta sommando all’emergenza come dimostra quanto accaduto a Frosinone in queste ore dove un ristoratore ha minacciato di darsi fuoco.

Un episodio gravissimo che evidenzia però lo stato di disperazione in cui si sta vivendo in una fase già estremamente delicata come questa. Non posso – spiega il presidente Fipe Lazio Sud, Italo Di Cocco – solidarietà all’imprenditore e a tutte le imprese della ristorazione”.

I dati sono impressionanti. Rischiano di scomparire oltre 50.000 imprese, 350.000 posti di lavoro, -30 miliardi di euro di consumi.

“Bar, ristoranti, pizzerie, catering, intrattenimento, per il quale non esiste neanche una data ipotizzata, stabilimenti balneari sono allo stremo e non saranno in grado di non lavorare per più di un mese. Accontentati tutti coloro, che sostenevano di non riaprire, senza per altro avere alcuna certezza di sostegni economici dal Governo. Servono risorse e servono subito a fondo perduto, senza ulteriori lungaggini o tentennamenti, sappiamo solo quanto dovremo stare ancora chiusi, nulla si sa quando le misure di sostegno verranno messe in atto”.

Nel Lazio abbiamo 44.805 imprese appartenenti al settore dei pubblici esercizi.

“Tutto questo a dispetto sia del buon senso che della classificazione di rischio appena effettuata dall’Inail che indica i pubblici esercizi come attività a basso rischio. Questo nonostante la categoria abbia messo a punto protocolli specifici per riaprire in sicurezza. La misura è colma. Le nostre imprese sono pronte, abbiamo già pronti i protocolli di sicurezza, stiamo valutando in questi giorni tutte le iniziative idonee, sempre nel rispetto della legge, a far si che accolgano le nostre proposte di riapertura a far data dal 18 maggio prossimo”.