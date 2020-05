Ripartire sì ma all’insegna della sicurezza. Nel Lazio i dati sono incoraggianti. Non da sottovalutare, certo, come sempre sottolineato dall’assessore alla sanità, Alessio D’Amato e dal presidente Zingaretti, ma tali da far sperare in una ripresa con rischi “calcolati”.

Le parole d’ordine restano anche ora, comunque, protezione e prevenzione, utilizzo dei dispositivi di sicurezza e distanziamento.

I dati dell’ultimo bollettino della Protezione civile, di oggi 17 maggio, “sono belli, i migliori dall’8 marzo ad oggi – spiega Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) e membro del Comitato tecnico scientifico – dal punto di vista della mortalità”.

Si è ulteriormente ridotta la pressione sulle terapie intensive. Solo due regioni, Lombardia e Piemonte, presentano numeri di positivi a tre cifre. Le misure di contenimento hanno impedito all’epidemia di dilagare al centro, al sud e nelle isole.

A partire dal 18 maggio 2020 sono consentite:

commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet;

commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi);

attività artigianali;

servizi di somministrazione di alimenti e bevande;

attività di servizi della persona (a titolo esemplificativo barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), con l’esclusione delle attività di gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore;

agenzie di viaggio.

I soggetti ricompresi nell’ordinanza “si conformano agli orari di apertura stabilite dal sindaco del comune di riferimento. In ogni caso la chiusura delle attività commerciali non può andare oltre le ore 21:30. È fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto“.

A partire da domani, 18 maggio, è inoltre consentito, per le attività ancora sospese, “l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali esclusivamente al personale impegnato in attività di allestimento, manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché a operatori economici ai quali sono commissionate tali attività finalizzate alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio propedeutiche a successive disposizioni di apertura. Le attività consentite ai sensi del presente punto riguardano anche i parchi divertimento e i parchi tematici”.

Ecco il testo completo dell’ordinanza regionale. BUR_16_05_2020_Z00041