Sei persone arrestate perchè ritenute responsabili di due distinti comportamenti criminali, tenuti in Aprilia da immigrati di origine indiana nel contesto della loro stessa comunità.

Vincendo un muro di omertà, gli investigatori del commissariato di Cisterna hanno dato un volto ed un nome a cinque persone, di età compresa tra i 26 ed i 40 anni, autori di una violenta aggressione avvenuta ad Aprilia sei mesi or sono presso il bar pizzeria Anthony di via Montello.

Determinanti per l’identificazione i filmati delle telecamere attive sul luogo dell’agguato e le testimonianze di alcuni cittadini, figli di immigrati indiani, consapevoli della necessità di ribellarsi ai soprusi subiti, collaborando con la polizia.

Gli aggressori avevano minacciato e picchiato due connazionali ritenuti colpevoli di essersi rivolti alle forze dell’ordine per denunciare pressioni e violenze subite finalizzate allo sfruttamento della manodopera da impiegare nell’agricoltura, ma anche volte ad impedire l’apertura di esercizi commerciali non graditi perché concorrenziali ad altri già esistenti.

Sempre nello stesso contesto territoriale ed etnico, gli investigatori sono riusciti ad intercettare e fermare un indiano residente a Cisterna, mentre stava andando ad Aprilia su una macchina carica di armi improprie.

Le armi sarebbero state dirette ad alcuni connazionali per un regolamento dei conti in occasione di un’importante ricorrenza religiosa che doveva celebrarsi in Aprilia.

Sono in corso verifiche circa il possibile collegamento tra i due fatti e sulla partecipazione degli indagati ad altri episodi violenti registrati tra Cisterna ed Aprilia in danno di soggetti di origine indiana.