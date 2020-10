Un dato che si abbatte come una bomba a Latina e provincia.

E’ quello contenuto nel bollettino ufficiale della Asl che rileva in sole 24 ore ben 73 nuovi casi positivi.

Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 73 nuovi casi positivi, distribuiti nei Comuni di Aprilia (6), di Cisterna di Latina (8), di Cori (1), di Fondi (1), di Formia (2), di Itri (4), di Latina (25), di Minturno(1), di Monte S. Biagio (1), di Pontinia (1), di Priverno (2), di Roccagorga (1), di Sabaudia(4),di San Felice Circeo (4), di Sermoneta (1), di Sezze (2), di Sonnino (2), di Spigno Saturnia (1) e di Terracina (6).

Su 675 positivi attuali, a fronte di un dato complessivo da inizio pandemia di 1369, sono 587 le persone curate a domicilio e 88 quelle ricoverate.

Non si registrano nuovi decessi.

Si tratta del dato più alto da inizio pandemia e tra i più alti in assoluto nelle province del Lazio tolta ovviamente Roma.

Il numero dei positivi è ormai il doppio delle persone guarite con un innalzamento delle persone che hanno necessitato di un ricovero in strutture ospedaliere.

Questi i numeri, legati anche ad un aumento dei tamponi effettuati, dimostra come il virus abbia ripreso ad infettare liberamente i cittadini facendo leva su quell’effetto a catena che ne rappresenta la caratteristica più preoccupante.

Si tratta di dai che non possono passare inosservati e che potrebbero portare a nuove strette sulle misure da attuare per contenere il virus.

La Asl comunica che lunedì 5 ottobre l’accesso al “drive in” di Latina non sarà regolato dalla

prenotazione per riprogrammazione dell’applicativo.

Da martedì 6 ottobre l’accesso tornerà ad essere regolato da prenotazione che

dovrà essere effettuata nel giorno precedente (lunedì). A tutti i cittadini che si troveranno in coda lunedì 5 ottobre, si suggerisce di prenotare per il giorno successivo al fine di avere la certezza di effettuare il tampone in un tempo ragionevole.

Da martedì 6 ottobre non sarà garantito il tampone alle persone prive di prenotazione, ad eccezione dei seguenti cittadini che potranno presentarsi senza prenotazione:

– Cittadini che devono partire per Stati Esteri, dove viene richiesta idonea certificazione, per i quali sarà sufficiente mostrare al personale del “drive in” idoneo titolo di viaggio e ricevuta di pagamento;

– Cittadini contattati dal Dipartimento di Prevenzione, che procederà direttamente ad effettuare la prenotazione.