Oggi chiunque può fare acquisti semplicemente dal proprio dispositivo, smartphone, tablet o PC che sia. Gli amanti dello shopping desiderano sempre risparmiare denaro extra sui propri acquisti.

A tutti noi piace risparmiare, ove possibile, e lo shopping online non è esente da questo. Se ti sei mai chiesto come risparmiare quando effettui acquisti sul Web, questi suggerimenti e trucchi per lo shopping online sono perfetti per te. Ci sono alcuni modi davvero intelligenti da usare la prossima volta che farai un acquisto sul Web, e uno dei più produttivi e utili è senz’altro l’utilizzo di coupon per ottenere sconti maggiori. Ecco come sfruttarli al 100%.

Utilizza più coupon contemporaneamente quando possibile

Se il sito Web ti consente di combinare diversi coupon e codici promozionali al momento del pagamento, utilizzali nell’ordine corretto. Supponiamo che tu abbia un codice promozionale per uno sconto del 20% e un coupon per 10€: applica prima il codice promozionale del 20%. Ciò sottrarrà il 20% dal prezzo pieno, dopodiché potrai risparmiare ancor di più con il buono sconto di 10€ aggiuntivo.

Sfrutta i siti di coupon

Google propone molti prodotti a prezzi già scontati, ma non ti propone esattamente ciò che stai cercando se desideri sconti e promozioni. Quindi, trovare un buono sconto tramite Google è una buona idea, ma la ricerca nei siti di coupon è un’idea ancora migliore. Ti aiuterà a confrontare i coupon, e ti consentirà di conseguenza di risparmiare denaro extra. A volte anche i rivenditori hanno una pagina web sui coupon attivi, dunque non risparmiare dalla ricerca qualsiasi sito tu possa immaginare.

Sfrutta solo siti affidabili

Non tutti i siti di coupon ne offrono di esclusivi e approvati dal commerciante. Alcuni siti vengono costruiti soltanto per “attirare” i visitatori attraverso coupon condivisi per guadagnare da Google AdSense, moduli di sondaggio o strumenti di monetizzazione simili: nulla però di veramente concreto. Aggiungi sempre ai segnalibri i siti di coupon affidabili quando ne trovi uno, e iscriviti alle loro newsletter. Ad esempio, se il sito propone coupon per bonus scommesse senza deposito, salvati nei preferiti questo sito e ritornaci quando devi giocare su un sito di scommesse, magari dopo aver visionato la loro mail promozionale.

Sfrutta i momenti di promozione offerti dalle festività

Ogni paese ha le proprie festività e festival, e i rivenditori condividono sempre coupon speciali durante il periodo. Siti come Amazon, eBay, AliExpress e molti altri condividono sempre coupon esclusivi durante i giorni celebrativi del proprio portale.

Fai attenzione a coupon esclusivi

Chi utilizza siti di coupon o fa acquisti online è a conoscenza di offerte esclusive in periodi di tempo limitato. Tutti i siti propongono coupon esclusivi per i propri clienti più fidati e di lunga data, ma è vero che talvolta gli sconti sono già applicati a determinati prodotti. Tieni sempre d’occhio tali offerte per risparmiare denaro extra. Nel caso tu sia un cliente fedele di eBay, ad esempio, prima di provare i coupon eBay devi cercare eventuali offerte esclusive per trarne vantaggio.