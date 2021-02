di Katiuscia Laneri – La Coalizione di liste civiche per Luigi Parisella Sindaco ha costituito una commissione per l’analisi della situazione in cui versa effettivamente l’offerta sanitaria per i cittadini di Fondi e del suo comprensorio.

Dall’indagine emerge una lettura della Carta dei servizi, pubblicata dalla Asl il 20 dicembre 2020, con dati in parte non corrispondenti all’effettiva presenza di reparti e servizi. Inoltre, è palese l’immagine di una sostanziale “povertà” rispetto al contesto distrettuale e provinciale, tale da dover registrare un progressivo depotenziamento con una soglia allarmante per il mantenimento della sopravvivenza del nosocomio locale.

“Da Forza Italia solo campagne elettorali e proclami sull’Ospedale San Giovanni di Dio In tutte le elezioni degli ultimi anni il senatore Fazzone e il Sindaco De Meo promettevano ai fondani un piccolo Bambino Gesù – dichiarano i consiglieri comunali di Riscossa Fondana -. Annunciavano inoltre il Day surgery. Nelle elezioni comunali del 2020 ancora promesse e fumo negli occhi dei Fondani con il miraggio di raggiungere un aumento dei posti letto fino a 60”.

Parisella e Vocella continuano: “E che dire del Presidente della Commissione regionale Sanità, Giuseppe Simeone? I 10 milioni di euro da lui annunciati il 5 marzo 2020 per l’ammodernamento della ginecologia li stiamo ancora aspettando. Così come i 400.000 euro per il fotovoltaico già deliberati dall’Azienda Sanitaria e annunciati in pompa magna dallo stesso Simeone, sono stati invece dirottati su Latina, Formia e Gaeta. Dove erano i nostri rappresentanti? I 60 posti letto annunciati nell’ultima campagna elettorale per le comunali, e oggi nuovamente sbandierati, non sono inseriti nel fabbisogno aziendale e i 14 letti acquistati da poco vanno a sopperire quelli dirottati nell’ospedale di Gaeta nell’aprile 2020 e fortemente rivendicati dal Comitato Pro Ospedale anche con una denuncia. Il Day surgery di Fondi è stato oggetto di campagne elettorali dal lontano 2013 ma senza fare mai nessun passo avanti. Nel frattempo Formia ha già installato una TAC di ultima generazione e Terracina lo farà a breve, ed entrambi gli ospedali hanno già la risonanza magnetica”.

“Inoltre – continuano i consiglieri in una nota -, in risposta ai proclami degli ultimi giorni, è giusto che i cittadini sappiano che le sei unità mediche vantate nel comunicato dell’amministrazione comunale, saranno da dividere anche con Terracina e non si sa con certezza quando e come entreranno in servizio. Con il parco ecografia in fase di ammodernamento tecnologico, Fondi ha una radiologia tradizionale obsoleta e guasta a giorni alterni, mentre nelle città limitrofe sono tutte digitali. Si sa che la nuova TAC per Fondi non è prevista in nessuna delibera aziendale ma è solo nel libro dei sogni di qualcuno. A Terracina è stato realizzato l’OBI (osservazione breve intensiva) e verrà ammodernato il Pronto Soccorso”.

“Come si vede, mentre le altre città migliorano la loro offerta sanitaria, Fondi vive di annunci che cadono nel vuoto. Negli ultimi anni, nessun risultato tangibile è stato raggiunto ed allora basta fare campagne elettorali sulla salute dei Fondani che non meritano bugie e vaghe promesse. Nel frattempo, un manager aziendale se n’è andato, un direttore sanitario è in scadenza ed altri ne arriveranno. Chiediamo che la prossima riunione, ristretta, annunciata per il 10 marzo prossimo avvenga alla luce del sole, per far conoscere ai nostri cittadini la reale e grave situazione dell’ospedale di Fondi”, conclude il candidato Sindaco Luigi Parisella.

Le forze politiche hanno pertanto chiesto ai gruppi consiliari di presentare una convocazione urgente del Consiglio comunale, con la presenza dei consiglieri regionali pontini e del Comitato pro Ospedale, per discutere sullo stato dei servizi sanitari presenti nella città di Fondi e sulle reali prospettive di rafforzamento e rilancio. Ma soprattutto per portare all’attenzione delle forze politiche e dei cittadini il “Dossier ospedale e servizi sanitari”.