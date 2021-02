Un uccello raro e protetto, trovato in mezzo alla strada e messo in salvo.

All’intervento hanno provveduto gli agenti della Polizia di Stato appartenenti alla Sezione Polizia Stradale di Latina – Distaccamento di Terracina, ieri sera. L’uccello è stato rinvenuto lungo la SS7 “Appia”. Si trattava di un barbagianni che, lo ricordiamo, è una specie rigorosamente protetta da convenzione internazionale.

Il volatile, verosimilmente spaventato, era accovacciato e immobile nonostante la presenza degli operatori e dei veicoli in transito. Dopo aver posizionato l’autovettura di servizio con i dispositivi luminosi in funzione e in modo da proteggere l’uccello, con molta pazienza, gli agenti riuscivano a far muovere l’animale, il quale, dapprima si adagiava sulla banchina erbosa ivi presente e, successivamente, spiccava il volo tra gli arbusti posti sull’argine del fiume Linea, che scorre lì vicino.

Ad un primo sguardo l’animale non sembrava ferito, ed anche il suo comportamento una volta ripreso il volo sembrava confermare questa impressione.