“Riprendono le somministrazioni del vaccino AstraZeneca a partire dal 19 marzo dalle ore 15:00”.

Lo ha annunciato la regione Lazio dopo che Aifa, come prevedibile, ha raccolto l’indicazione di Eta ed ha riaperto la campagna vaccinale col medicinale di Astrazeneca.

“Le somministrazioni non effettuate nei giorni di sospensione saranno riprogrammate e i cittadini contattati telefonicamente tramite SMS con la nuova data di somministrazione.

I cittadini prenotati per venerdì 19 marzo dalle ore 15:00 in avanti possono regolarmente recarsi nelle strutture per essere sottoposti a vaccinazione”.