In un periodo difficile per chi pratica, anche per chi promuove lo sport, Opes Latina non si ferma, e tira fuori dal cilindro l’ennesima idea vincente.

#Riparticonopeslatina è un contest fotografico dedicato ad eleggere la migliore foto sportiva dell’estate. Il vincitore vincerà un voucher di 200 euro da spendere presso una delle associazioni affiliate al Comitato Provinciale Opes Latina.

Partecipare è molto semplice e basterà rispettare poche e semplici regole:

Mettere like alla pagina facebook Opes Latina.

Inviare solo 1 foto sporti entro il 4 settembre alla mail opeslatinaeventi@gmail.com o su Messenger Opes Latina con nome, cognome, data di nascita e numero di telefono.

Le foto raccolte verranno pubblicate il giorno 7 settembre sulla pagina facebook Opes Latina.

Per votare basta aprire la foto e cliccare una qualunque reaction.

I voti validi saranno unicamente quelli sulla pagina facebook Opes Latina.

Lunedì 14 settembre sarà eletto e contattato il vincitore del concorso #, che potrà scegliere dove spendere il suo buono del valore di 200€!