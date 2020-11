Più di un mese. Un lasso di tempo durante il quale la situazione di pericolo reale è insistita, quotidianamente.

Poi ieri, finalmente, la svolta. Il semaforo alla “Storta” di Sezze, ovvero all’intersezione dell’Appia con via dei Monti Lepini, è tornato a funzionare.

Un momento importante, che riporta sicurezza e rasserena quegli automobilisti che in queste settimane hanno cercato qualsiasi strada alternativa pur di non attraversare quell’incrocio.

Sull’argomento, dopo quello del senatore Calandrini, che faceva appello al prefetto, e dell’ex sindaco di Latina Zaccheo, anche lui direttamente intervenuto presso sua eccellenza Falco, ha voluto far sentire la propria voce anche il sindaco di Sezze, Sergio Di Raimo.

Di schieramento politico decisamente diverso dagli altri due, Di Raimo si è detto: “Sollevato per l’avvenuta sistemazione, ma al contempo ci auguriamo che non intercorra più un lasso di tempo così lungo anche in virtù dell’alta pericolosità dell’incrocio in questione”.

Per il primo cittadino i ringraziamenti vanno: “A tutti coloro che, in diversi modi e forme, si sono attivati presso l’Anas, la Prefettura ed altre istituzioni per una più celere risoluzione del problema. Un particolare ringraziamento voglio esprimerlo nei confronti dell’Assessore al ramo, degli uffici comunali e del consigliere regionale Salvatore La Penna che, operativamente e quotidianamente, sono stati in costante contatto con la dirigenza dell’ Anas per richiedere e sollecitare la realizzazione dell’intervento”.

Insomma, da più parti si cerca di arrogarsi il merito di un intervento tardivo, che ha messo in pericolo molti. Merito di tutti, quindi, ma nessuno che si sia scusato con coloro che, a quell’incrocio, ogni giorno hanno rischiato la pelle…