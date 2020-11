L’esigenza, non più procrastinabile, di effettuare i lavori di dragaggio del porto canale di Rio Martino al centro di un incontro che si è svolto oggi, in videoconferenza, ed indetto dal prefetto di Latina Maurizio Falco.

L’incontro, fortemente voluto e richiesto dalla Flai Cgil di Roma e del Lazio, ha visto tra gli intervenuti, l’assessore della Regione Lazio, Enrica Onorati, la Capitaneria di Porto di Gaeta, il presidente della Provincia Medici, i sindaci di Latina e Sabaudia e l’assessore all’ambiente del Comune di Latina, Dario Bellini.

La richiesta di convocare un tavolo prefettizio su Rio Martino, ha assunto carattere di urgenza dal momento in cui, a causa del forte insabbiamento della foce avvenuto progressivamente fino alla completa inagibilità in entrata ed in uscita, da molti giorni i pescatori professionali locali non possono svolgere la loro attività lavorativa con pesanti ripercussioni sul reddito.

“La pesca professionale non gode di alcun tipo di ristoro in questi casi, non ha Cassa integrazione o altro strumento assistenziale idoneo a salvaguardia del reddito, già notevolmente ridotto a causa dell’emergenza sanitaria. In ogni caso – spiega dichiara Anna Maria Pattaro della Flai Cgil – credo sia una questione di dignità poter svolgere il proprio lavoro in condizioni idonee, e non dover invece subire situazioni di disagio economico e non solo, a causa dell’inerzia e delle lungaggini burocratiche che di fatto impediscono un lavoro dignitoso e in sicurezza”.

La legge regionale di febbraio 2020 ha individuato la competenza del Comune di Latina per la gestione del porto canale di Rio Martino nell’ambito delle “Misure per lo sviluppo economico e l’attrattività degli investimenti”, ma ad oggi, tranne un recente Protocollo d’Intesa tra i Comuni di Latina e Sabaudia, non si intravede una soluzione a breve termine.

“L’assessore Onorati ha dichiarato la massima disponibilità e collaborazione e l’assessore Dario Bellini che sono necessari minimo quindici giorni per istruire la procedura e procedere alle operazioni di dragaggio che riguarderebbero in questa prima fase solo lo spostamento delle sabbie all’interno della foce necessario per il passaggio delle barche da pesca. Incisivo e determinante l’intervento del prefetto che ha più volte sottolineato quanto sia fondamentale ascoltare le esigenze che provengono dal territorio, così come – conclude la Pattaro – garantire il lavoro alle persone e non lasciare nessuno solo soprattutto in questo periodo così difficile. Il prefetto ha dichiarato che nei prossimi giorni si aspetta una soluzione urgente che consenta l’esecuzione dei lavoro di dragaggio.