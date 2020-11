Una schiarita importante sembra arrivare sul porto canale di Rio Martino che in questi giorni è tornato al centro delle polemiche a causa dei disagi, quotidiani, che diportisti ed operatori sono costretti a vivere a causa del costante insabbiamento dell’unica infrastruttura da cui si può accedere al mare.

A due giorni dall’approvazione del protocollo d’intesa tra i Comuni di Latina e Sabaudia, indispensabile per la gestionedel porto canale che è esattamente al confine tra i due territori, si è provveduto a pubblicare l’avviso per individuare chi nei prossimi anni potrà gestire i 200 posti barca del porto canale di Rio Martino, lato Latina.

L’atto è disponibile sull’albo pretorio online del Comune di Latina, nella sezione “Avvisi di gara”.

“È un passaggio importante che – spiega l’assessore all’ambiente del Comune di Latina, Dario Bellini – permetterà di far ripartire l’economia di un vasto territorio oltre ad offrire un servizio essenziale per tanti diportisti”.

La legge regionale del 2020 ha trasferito ai Comuni la competenza nell’ attribuire questa gestione e a questo passaggio di competenze dovrà seguire il trasferimento dei fondi indispensabili alla manutenzione del bene demaniale.

“I due Comuni stanno lavorando alacremente coordinandosi con tutti gli enti coinvolti quali Regione, Parco Nazionale, Arpa e Capitaneria, per individuare il percorso di risoluzione di criticità, compreso il ripristino del passo marittimo al fine di consentire ai pescatori professionali l’accesso alla banchina del porto canale di Borgo Grappa. Al contempo – conclude Bellini – le due amministrazioni daranno un incarico per eseguire la caratterizzazione delle sabbie e avviare il progetto di dragaggio e messa in sicurezza delle sponde”.