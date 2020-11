Non c’è pace per Rio Martino. Negli ultimi giorni era arrivata la notizia dell’imminente firma di un protocollo d’intesa, tra Comune di Sabaudia e di Latina per la realizzazione di lavori di messa in sicurezza delle sponde e del canale Rio Martino nonchè per la concessione temporanea del relativo demanio, ciascun comune in modo indipendente per la sponda di propria pertinenza.

Con questo accordo i Comuni si impegnano a progettare congiuntamente lo stralcio funzionale dei lavori di messa in sicurezza delle sponde e il dragaggio del porto canale.

Il Comune di latina, individuato quale Ente capofila, si farà carico della redazione di tutta la progettazione definitiva che sarà sottoposta all’approvazione delle rispettive giunte.

Il protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e alla scadenza potrà essere rinnovato per espressa volontà delle parti, fatta salva una comune verifica degli esiti della sua attuazione.

Il sindaco di Latina, Damiano Coletta, con l’occasione aveva spiegato che saranno pianificati gli interventi in emergenza per il dragaggio e la messa in sicurezza del canale e predisporremo una procedura ad evidenza pubblica per la concessione dei rispettivi spazi demaniali.

Ottimo propositi e lodevoli impegni che richiederanno tempi, quelli non solo della politica ma soprattutto della burocrazia, troppo lunghi per chi, come i diposttisti, continua a vivere sulla propria pelle disagi quotidiani.

Anche oggi, infatti, dopo un’estate segnata da problemi e ritardi le condizioni in cui versa il porto canale di Rio Martino non sono cambiate.

Darsene che si staccano da terra, diportisti che corrono ai ripari impedendo che l’unico accesso al mare prenda il largo.

Un settore fondamentale per l’economia del territorio pontino, come la pesca sportiva, il diportismo e l’indotto che intorno a queste attività ruotano, in balia dell’incertezza e dell’inazione politica ed amministrativa.

E barche che, come accaduto anche questa mattina, si sono impatanate all’imbocco e sono state impossibilitate a procedere.

Il dragaggio del canale indispensabile alla sua utilizzazione è da sempre un miraggio. La sabbia che si è depositata, infatti, non permette alle imbarcazioni di poter uscire ed rientrare. Adesso la situazione è insostenibile e per i lavoratori del settore si rischia non solamente di non potere lavorare, ma anche di compromettere le imbarcazioni e la sicurezza.

Il problema del dragaggio va affrontato oggi e non tra un anno o un mese.