Imbarcazioni insabbiate e pescatori in panne a causa dell’impossibilità di entrare ed uscire dal porto canale di Rio Martino.

Anche ieri è stata una giornata nera mentre degli interventi attesi di dragaggio della sede del canale non si vede l’ombra.

Il tutto nonostante quanto, era il 21 settembre 2019, sottoscritto dai sindaci dei comuni di Latina e di Sabaudia, dalla Provincia e dalla Regione Lazio con l’Accordo di programma per l’espletamento delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a messa in sicurezza del Porto Canale di Rio Martino e relative pertinenze idrauliche.

“Nell’accordo – spiega il responsabile provinciale di Codici, Antonio Bottoni – è scritto che l’iter di progettazione e la realizzazione veniva affidato alla Provincia, che dei tre stralci funzionali previsti per l’opera era stato completato il primo, che del secondo, pur essendo stato eseguito un collaudo “tecnico – amministrativo”, mancano gli allacci dei servizi, oltre ad essere intervenuti dei crolli strutturali delle sponde non oggetto d’interventi e che nulla è stato fatto in relazione al terzo stralcio”.

Il 28 marzo 2019 il consiglio comunale di Latina ha approvato un odine del giorno volto a sollecitare tutte le istituzioni competenti ad elaborare “un cronoprogramma di interventi che rendano fruibile la struttura e che consentano di predisporre al più presto il bando per individuare il gestore delle struttura diportistica di Rio Martino”.

“E’ a dir poco incredibile che la giunta di Latina soltanto 5 giorni fa, cioè il 29 ottobre, sia stata chiamata ad approvare non il progetto dei lavori né la relativa spesa, bensì soltanto il Protocollo di intesa sottoscritto tra i due sindaci interessati. Peraltro, ora questi lavori, per essere finanziati, dovranno essere inseriti nel prossimo “Piano triennale delle opere pubbliche”, per cui trascorrerà chissà quanto altro tempo prima di poter dire che il problema si stia effettivamente risolvendo”.

Insomma, all’azione si continua a preferire la dichiarazione di intenti.

“Intanto il Porto Canale continuerà ad insabbiarsi e le attività economiche legate alla sua fruibilità rischiano di non poter essere espletate per chissà quale motivo e per chissà quanto tempo. Per il Comune, inoltre, era proprio necessario – conclude Bottoni – dover acquisire il parere di uno studio legale esterno, immaginiamo con incarico retribuito, invece che richiederlo gratuitamente all’avvocatura comunale?”.