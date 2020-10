La maratona di Latina, del prossimo 6 dicembre, non si farà. Una decisione presa, crediamo, anche sulla scorta di quanto accaduto dopo il comunicato degli organizzatori della Mezza Maratona, la manifestazione che si svolgerà il 15 novembre, che annunciava la disputa della gara, nel pieno rispetto delle regole anti covid.

Un annuncio che ha scatenato una vespaio di polemiche, soprattutto sui social: basti pensare che solo il post di Latina Quotidiano, sul gruppo facebook più numeroso di Latina, Sei di Latina se la Ami, ha avuto circa 100 reazioni e quasi 200 commenti tutti, più o meno, dello stesso tenore. Un coro di sdegno che deve, in qualche modo, aver convinto gli organizzatori di quest’altro evento a soprassedere ed a rinviare tutto al prossimo anno.

La decisione è stata comunicata dalla Uisp, “per salvaguardare la salute dei corridori, anche a seguito della valutazione dell’andamento dei contagi da Covid-19 e dei dettami dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”, si legge nella nota.

“Abbiamo preferito – afferma il presidente dell’UISP APS di Latina Domenico Lattanzi – decidere di rimandare la Maratona all’edizione del 2021. La macchina organizzativa era già in moto, ma è necessario considerare ogni sfaccettatura di un evento complesso come questo, prima di tutto la tutela e la sicurezza degli atleti, che è la nostra priorità. Abbiamo svolto riunioni per studiare come allestire la gara nel rispetto di tutti i protocolli vigenti, ma l’andamento della curva epidemiologica e l’aggravarsi della pandemia gettano una nube di incertezza sul prossimo futuro. Inizialmente avevamo pensato, anche per il grande affetto dimostrato dai podisti nei confronti della Maratona di Latina e per la voglia di tutti di riavvicinarsi alla normalità, di impegnarci fino all’ultimo per tentare di offrire una bella giornata di sport. Le ultime notizie e le recenti disposizioni governative ci hanno però convinto del rischio concreto di un annullamento in extremis, che danneggerebbe doppiamente gli iscritti: non solo per la mancata partecipazione ma anche per la possibilità di perdere le spese anticipate per viaggi e alloggi. Da qui la decisione di dare l’appuntamento sin d’ora al 2021. La Maratona di Latina vuole essere l’emblema dello sport per tutti, e quindi rappresentare un momento di socializzazione, un evento all’insegna dei principi di inclusione e integrazione che l’UISP promuove da sempre, una manifestazione all’insegna della serenità e dello stare insieme. Se questi valori non riescono ad essere espressi, il significato stesso della Maratona di Latina viene meno, la ragione per cui ogni anno decine di volontari dedicano le loro energie e il loro tempo libero a quello che negli anni si è affermato come l’evento sportivo simbolo del capoluogo pontino».